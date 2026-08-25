Мобілізація жінок: у Раді зробили остаточну заяву після хвилі чуток

В Україні не готуються до запровадження обов’язкової мобілізації жінок. У Верховній Раді заявили, що відповідні законодавчі ініціативи наразі не розглядаються, а розмови про можливу підготовку таких змін не відповідають реальному стану справ.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Із відповідною заявою виступив Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У профільному комітеті наголосили, що на сьогодні відсутні будь-які законопроєкти, які передбачали б мобілізацію жінок.

Більше того, за даними комітету, питання обов’язкового призову жінок не перебуває навіть на стадії внутрішнього обговорення. Тобто підготовка до зміни чинних правил мобілізації у цьому напрямку не ведеться.

У парламенті звернули увагу на те, що окремі заяви спікерів про можливу обов’язкову мобілізацію жінок не відображають ані поточної роботи Верховної Ради, ані позиції Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Водночас українські жінки можуть долучатися до Сил оборони, проте це відбувається на добровільній основі. Обов’язкової мобілізації жінок в Україні зараз немає.

У комітеті закликали громадян не реагувати на інформаційні маніпуляції та перевіряти повідомлення про можливі зміни у правилах мобілізації через офіційні джерела.

Таким чином, у Верховній Раді фактично спростували інформацію про нібито підготовку масштабних змін у мобілізаційному законодавстві. Принаймні наразі питання примусового призову жінок не стоїть на порядку денному парламенту, а будь-які повідомлення про вже запущену процедуру підготовки відповідних рішень не мають підтвердження з боку профільного комітету.

Також видання "Коментарі" повідомляло – "Прихована мобілізація жінок медиків та фармацевтів в Україні": що відомо.



