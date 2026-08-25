Мобилизация женщин: в Раде сделали окончательное заявление после волны слухов

В Украине не готовятся к введению обязательной мобилизации женщин. В Верховной Раде заявили, что соответствующие законодательные инициативы не рассматриваются, а разговоры о возможной подготовке таких изменений не соответствуют реальному положению дел.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

С соответствующим заявлением выступил Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке. В профильном комитете подчеркнули, что на сегодняшний день отсутствуют какие-либо законопроекты, которые предусматривали бы мобилизацию женщин.

Более того, по данным комитета, вопрос обязательного призыва женщин не находится даже в стадии внутреннего обсуждения. То есть, подготовка к изменению действующих правил мобилизации в этом направлении не ведется.

В парламенте обратили внимание на то, что отдельные заявления спикеров о возможной обязательной мобилизации женщин не отражают ни текущую работу Верховной Рады, ни позиции Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В то же время, украинские женщины могут присоединяться к Силам обороны, однако это происходит на добровольной основе. Обязательной мобилизации женщин в Украине сейчас нет.

В комитете призвали граждан не реагировать на информационные манипуляции и проверять сообщения о возможных изменениях в правилах мобилизации через официальные источники.

Таким образом, в Верховной Раде фактически опровергли информацию о якобы подготовке масштабных изменений в мобилизационном законодательстве. По крайней мере, вопрос принудительного призыва женщин не стоит на повестке дня парламента, а какие-либо сообщения об уже запущенной процедуре подготовки соответствующих решений не имеют подтверждения со стороны профильного комитета.

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