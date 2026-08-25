«Прихована мобілізація жінок медиків та фармацевтів в Україні»: що відомо

Російські пропагандистські медіа розгорнули чергову масштабну інформаційно-психологічну операцію, намагаючись посіяти паніку серед українського суспільства. Цього разу ворожі ресурси поширили фейк про початок примусового призову жінок.

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Джерелом дезінформації виступили підконтрольні Кремлю інформагенції, які посилаються на анонімні джерела.

"Скрытая мобилизация женщин началась на Украине, — цитують пропагандисти ТАСС заяви так званого проросійського підпілля, — В первую очередь она коснулась медиков и фармацевтов".

На ці маніпуляції миттєво відреагували в українському керівництві. Голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко категорично заперечив подібні закиди та закликав громадян вірити лише офіційним фактам.

"Жодна мобілізація жінок в Україні не відбувається і не буде відбуватися, — чітко заявив очільник ЦПД РНБО, руйнуючи російські наративи, — Жінки йдуть у військо виключно добровільно".

Коваленко також пояснив, чому ворогу вдалося підхопити цей інформаційний привід. За його словами, підґрунтям для російських маніпуляцій стали необережні висловлювання всередині самої України.

" Р осіяни зараз паразитують на цій темі, — підсумував керівник відомства, указуючи на причину активізації ворога, — завдяки деяким нашим дивним експертам, які вирішили поговорити про те, чого нема і не буде".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що питання посилення мобілізаційних процесів в Україні прокоментував впливовий американський військовий та експосланець Дональда Трампа, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог. В інтерв'ю для Youtube-каналу "Насправді МАХ" він висловив переконання, що оборонний потенціал країни має формуватися без гендерних обмежень, адже жінки демонструють високу ефективність на полі бою.