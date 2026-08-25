«Прихована мобілізація жінок медиків та фармацевтів в Україні»: що відомо

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Недилько Ксения
Російські пропагандистські медіа розгорнули чергову масштабну інформаційно-психологічну операцію, намагаючись посіяти паніку серед українського суспільства. Цього разу ворожі ресурси поширили фейк про початок примусового призову жінок.
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Джерелом дезінформації виступили підконтрольні Кремлю інформагенції, які посилаються на анонімні джерела.
На ці маніпуляції миттєво відреагували в українському керівництві. Голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко категорично заперечив подібні закиди та закликав громадян вірити лише офіційним фактам.
Коваленко також пояснив, чому ворогу вдалося підхопити цей інформаційний привід. За його словами, підґрунтям для російських маніпуляцій стали необережні висловлювання всередині самої України.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що питання посилення мобілізаційних процесів в Україні прокоментував впливовий американський військовий та експосланець Дональда Трампа, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог. В інтерв'ю для Youtube-каналу "Насправді МАХ" він висловив переконання, що оборонний потенціал країни має формуватися без гендерних обмежень, адже жінки демонструють високу ефективність на полі бою.