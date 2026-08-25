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«Прихована мобілізація жінок медиків та фармацевтів в Україні»: що відомо

Тільки добровільно: Центр протидії дезінформації розбив міф про «приховану мобілізацію» медиків та фармацевток

25 серпня 2026, 10:37
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Недилько Ксения

Російські пропагандистські медіа розгорнули чергову масштабну інформаційно-психологічну операцію, намагаючись посіяти паніку серед українського суспільства. Цього разу ворожі ресурси поширили фейк про початок примусового призову жінок.

«Прихована мобілізація жінок медиків та фармацевтів в Україні»: що відомо

Ілюстративне фото

Джерелом дезінформації виступили підконтрольні Кремлю інформагенції, які посилаються на анонімні джерела.

"Скрытая мобилизация женщин началась на Украине, — цитують пропагандисти ТАСС заяви так званого проросійського підпілля, — В первую очередь она коснулась медиков и фармацевтов".

На ці маніпуляції миттєво відреагували в українському керівництві. Голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко категорично заперечив подібні закиди та закликав громадян вірити лише офіційним фактам.

"Жодна мобілізація жінок в Україні не відбувається і не буде відбуватися, — чітко заявив очільник ЦПД РНБО, руйнуючи російські наративи, — Жінки йдуть у військо виключно добровільно".

Коваленко також пояснив, чому ворогу вдалося підхопити цей інформаційний привід. За його словами, підґрунтям для російських маніпуляцій стали необережні висловлювання всередині самої України.

"Росіяни зараз паразитують на цій темі, — підсумував керівник відомства, указуючи на причину активізації ворога, — завдяки деяким нашим дивним експертам, які вирішили поговорити про те, чого нема і не буде".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що питання посилення мобілізаційних процесів в Україні прокоментував впливовий американський військовий та експосланець Дональда Трампа, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог. В інтерв'ю для Youtube-каналу "Насправді МАХ" він висловив переконання, що оборонний потенціал країни має формуватися без гендерних обмежень, адже жінки демонструють високу ефективність на полі бою.



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