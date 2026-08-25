«Скрытая мобилизация женщин медиков и фармацевтов в Украине»: что известно

Российские пропагандистские медиа развернули очередную масштабную информационно-психологическую операцию, пытаясь посеять панику среди украинского общества. На этот раз враждебные ресурсы распространили фейк о начале принудительного призыва женщин.

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Источником дезинформации выступили подконтрольные Кремлю информагентства, ссылающиеся на анонимные источники.

"Скрытая мобилизация женщин началась в Украине, — цитируют пропагандисты ТАСС заявления так называемого пророссийского подполья, — в первую очередь она затронула медиков и фармацевтов".

На эти манипуляции мгновенно отреагировало украинское руководство. Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко категорически отрицает подобные заявления и призвал граждан верить только официальным фактам.

"Ни одна мобилизация женщин в Украине не происходит и не будет происходить, – четко заявил глава ЦПД СНБО, разрушая российские нарративы, – Женщины идут в войско исключительно добровольно".

Коваленко также объяснил, почему врагу удалось подхватить этот информационный повод. По его словам, основой для российских манипуляций стали неосторожные высказывания внутри самой Украины.

" Россияне сейчас паразитируют на этой теме, — подытожил руководитель ведомства, указывая на причину активизации врага, — благодаря некоторым нашим странным экспертам, решившим поговорить о том, чего нет и не будет".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вопрос усиления мобилизационных процессов в Украине прокомментировал влиятельный американский военный и экспосланник Дональда Трампа, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог. В интервью для Youtube-канала "На самом деле МАХ" он убежден, что оборонный потенциал страны должен формироваться без гендерных ограничений, ведь женщины демонстрируют высокую эффективность на поле боя.