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«Скрытая мобилизация женщин медиков и фармацевтов в Украине»: что известно

Только добровольно: Центр противодействия дезинформации разбил миф о «скрытой мобилизации» медиков и фармацевток

25 августа 2026, 10:37
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Недилько Ксения

Российские пропагандистские медиа развернули очередную масштабную информационно-психологическую операцию, пытаясь посеять панику среди украинского общества. На этот раз враждебные ресурсы распространили фейк о начале принудительного призыва женщин.

«Скрытая мобилизация женщин медиков и фармацевтов в Украине»: что известно

Иллюстративное фото

Источником дезинформации выступили подконтрольные Кремлю информагентства, ссылающиеся на анонимные источники.

"Скрытая мобилизация женщин началась в Украине, — цитируют пропагандисты ТАСС заявления так называемого пророссийского подполья, — в первую очередь она затронула медиков и фармацевтов".

На эти манипуляции мгновенно отреагировало украинское руководство. Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко категорически отрицает подобные заявления и призвал граждан верить только официальным фактам.

"Ни одна мобилизация женщин в Украине не происходит и не будет происходить, – четко заявил глава ЦПД СНБО, разрушая российские нарративы, – Женщины идут в войско исключительно добровольно".

Коваленко также объяснил, почему врагу удалось подхватить этот информационный повод. По его словам, основой для российских манипуляций стали неосторожные высказывания внутри самой Украины.

"Россияне сейчас паразитируют на этой теме, — подытожил руководитель ведомства, указывая на причину активизации врага, — благодаря некоторым нашим странным экспертам, решившим поговорить о том, чего нет и не будет".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вопрос усиления мобилизационных процессов в Украине прокомментировал влиятельный американский военный и экспосланник Дональда Трампа, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог. В интервью для Youtube-канала "На самом деле МАХ" он убежден, что оборонный потенциал страны должен формироваться без гендерных ограничений, ведь женщины демонстрируют высокую эффективность на поле боя.



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