«Скрытая мобилизация женщин медиков и фармацевтов в Украине»: что известно

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Недилько Ксения
Российские пропагандистские медиа развернули очередную масштабную информационно-психологическую операцию, пытаясь посеять панику среди украинского общества. На этот раз враждебные ресурсы распространили фейк о начале принудительного призыва женщин.
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Источником дезинформации выступили подконтрольные Кремлю информагентства, ссылающиеся на анонимные источники.
На эти манипуляции мгновенно отреагировало украинское руководство. Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко категорически отрицает подобные заявления и призвал граждан верить только официальным фактам.
Коваленко также объяснил, почему врагу удалось подхватить этот информационный повод. По его словам, основой для российских манипуляций стали неосторожные высказывания внутри самой Украины.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что вопрос усиления мобилизационных процессов в Украине прокомментировал влиятельный американский военный и экспосланник Дональда Трампа, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог. В интервью для Youtube-канала "На самом деле МАХ" он убежден, что оборонный потенциал страны должен формироваться без гендерных ограничений, ведь женщины демонстрируют высокую эффективность на поле боя.