Мирні переговори та майбутнє з РФ: голова німецького МЗС назвав терміни

Процес дипломатичного врегулювання війни в Україні може активізуватися найближчим часом. Під час свого виступу на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль зазначив, що наразі вже є чіткі передумови для швидкого старту таких переговорів. При цьому урядовець закликав європейських лідерів проявити ініціативу та не залишати право вирішального голосу виключно за Вашингтоном.

Трамп, Зеленський і Путін

На думку очільника німецького дипломатичного відомства, країнам Європейського Союзу вкрай важливо самостійно сформувати модель майбутньої взаємодії з Москвою за допомогою дипломатії. Водночас Вадефуль чітко підкреслив, що фінальне слово у будь-яких мирних угодах має залишатися за Києвом. Будь-які компроміси, за його словами, можливі лише за умови попередньої згоди української сторони. Крім того, міністр назвав цілком реалістичним сценарій, за якого Європа та Росія у довгостроковій перспективі зможуть відновити конструктивні та добросусідські відносини.

При цьому німецький дипломат чітко розділив країну-агресора та її керівництво, вказавши на головне джерело світової нестабільності.

"У нас немає жодних претензій до самої Росії чи до російського народу", — наголосив Йоганн Вадефуль під час промови.

Він акцентував, що ключове протиріччя полягає саме в політичному векторі Кремля:

"Ми маємо серйозну проблему з нинішнім російським режимом, який розв’язав і веде цю незаконну агресивну війну".

Наразі європейська спільнота має спільно виробити стратегію дій перед імовірним початком мирного процесу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські удари по російській території можуть сприяти тому, щоб Москва та Київ зрештою наблизилися до переговорів. Про це заявив посол США при НАТО Метт Вітакер, коментуючи ситуацію в ефірі програми The Big Weekend Show.