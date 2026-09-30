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Мирные переговоры и будущее с РФ: глава немецкого МИД назвал термины

Переговоры по Украине могут стартовать уже в ближайшее время, — глава МИД Германии Вадефуль

30 сентября 2026, 14:38
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Недилько Ксения

Процесс дипломатического урегулирования войны в Украине может активизироваться в ближайшее время. Во время своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль отметил, что уже есть четкие предпосылки для быстрого старта таких переговоров. При этом чиновник призвал европейских лидеров проявить инициативу и не оставлять право решающего голоса исключительно за Вашингтоном.

Мирные переговоры и будущее с РФ: глава немецкого МИД назвал термины

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По мнению главы немецкого дипломатического ведомства, странам Европейского Союза крайне важно самостоятельно сформировать модель будущего взаимодействия с Москвой посредством дипломатии. В то же время Вадефуль четко подчеркнул, что финальное слово в любых мирных соглашениях должно оставаться за Киевом. Любые компромиссы, по его словам, возможны только при предварительном согласии украинской стороны. Кроме того, министр назвал вполне реалистичным сценарий, при котором Европа и Россия в долгосрочной перспективе могут возобновить конструктивные и добрососедские отношения.

При этом немецкий дипломат четко разделил страну агрессора и ее руководство, указав на главный источник мировой нестабильности.

"У нас нет никаких претензий к самой России или русскому народу", — подчеркнул Иоганн Вадефуль во время речи.

Он акцентировал, что ключевое противоречие заключается именно в политическом векторе Кремля:

"У нас есть серьезная проблема с нынешним российским режимом, который развязал и ведет эту незаконную агрессивную войну".

В настоящее время европейское сообщество должно совместно выработать стратегию действий перед возможным началом мирного процесса.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские удары по российской территории могут способствовать тому, чтобы Москва и Киев в конце концов приблизились к переговорам. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтт Витакер, комментируя ситуацию в эфире программы The Big Weekend Show.



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