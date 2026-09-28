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Що може наблизити переговори: у США розкрили логіку тиску на Москву та Київ

Посол США при НАТО Метт Уітакер заявив, що військові дії та дипломатичний тиск Вашингтона одночасно підштовхують Росію та Україну до пошуку виходу з війни

28 вересня 2026, 06:42
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Кравцев Сергей

Українські удари по російській території можуть сприяти тому, щоб Москва та Київ зрештою наблизилися до переговорів. Про це заявив посол США при НАТО Метт Вітакер, коментуючи ситуацію в ефірі програми The Big Weekend Show.

Що може наблизити переговори: у США розкрили логіку тиску на Москву та Київ

США. Фото: із відкритих джерел

За словами американського дипломата, для завершення війни потрібна участь обох сторін. При цьому він зазначив, що Україна продовжує завдавати "потужних ударів по Росії", що, за його оцінкою, допомагає зближувати позиції учасників конфлікту.

Водночас Вітакер підкреслив: Москва і Київ, як і раніше, знаходяться "дуже далеко один від одного" з цілої низки принципових питань. Тому розраховувати на закінчення війни виключно завдяки військовим діям, за його словами, не доводиться.

"Цей конфлікт не буде вирішено на полі бою. Він буде дозволений лише через дипломатію та переговори", — заявив посол.

Уітакер також відзначив контакти адміністрації президента США Дональда Трампа як з російською, так і з українською сторонами. За його словами, американська команда намагається знайти точки дотику між позиціями Москви та Києва та наблизити їх до можливої угоди.

Окремо дипломат зазначив позицію російського керівництва. Якщо Володимир Путін не буде готовий до компромісу, досягнення домовленості виявиться неможливим, вважає Вітакер. При цьому він висловив упевненість, що якщо можливість укласти угоду з'явиться, Трамп прагнутиме довести переговорний процес до результату.

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Джерело: https://www.foxnews.com/media/ukraine-attacks-russia-pushing-putin-closer-negotiating-table-trump-nato-ambassador-says
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