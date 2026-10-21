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Мир в Україні справді близько: де вже чекають Віткоффа після переговорів із Путіним

У центрі уваги – можливі умови мирного врегулювання та мандат, який Дональд Трамп надав своїм спецпосланцям

21 жовтня 2026, 12:53
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Кравцев Сергей

Американський спецпосланець Стів Уіткофф після зустрічі з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі має знову відвідати Осло. Норвезька сторона розраховує отримати подробиці переговорів із російським лідером. Про це повідомляє видання iNyheter.

Мир в Україні справді близько: де вже чекають Віткоффа після переговорів із Путіним

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

Візит відбувається на тлі дипломатичних зусиль щодо пошуку шляхів завершення війни в Україні. 20 жовтня Віткофф брав участь у переговорах в Осло разом із президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стуре та президентом Фінляндії Олександром Стуббом.

За даними медіа, саме Зеленський попросив норвезьку та фінську сторони організувати зустріч. Інший представник американської адміністрації Джаред Кушнер приєднався до обговорення дистанційно.

Одним із головних завдань переговорів стала підготовка мирної пропозиції, яку згодом планується передати Росії. Як повідомляв Axios, до консультацій могли також підключитися представники низки європейських держав, Євросоюзу та НАТО.

Прем'єр-міністр Норвегії заявив, що учасники прагнуть знайти дипломатичний шлях до завершення війни і досягти сталого та справедливого світу. При цьому Стуре окремо наголосив на необхідності зрозуміти, якими повноваженнями президент США Дональд Трамп наділив Віткоффа та Кушнера.

Тепер увага прикута до результатів контактів американського посланця з Путіним. В Осло розраховують з'ясувати, чи з'явилися під час зустрічі нові можливості для просування мирної ініціативи та які позиції Вашингтон готовий подати у подальших консультаціях.

Однак сам факт нових контактів поки не означає, що сторони наблизилися до угоди. Головне питання – чи вдасться перетворити дипломатичні обговорення на конкретний план, прийнятний для України та здатний забезпечити довгострокову безпеку.

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Джерело: https://inyheter.no/20/10/2026/partene-har-ankommet-statsministerboligen-store-haper-oslo-motet-kan-bidra-til-en-varig-fred-i-ukraina/
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