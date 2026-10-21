Мир в Украине действительно близко: где уже ждут Уиткоффа после переговоров с Путиным

Американский спецпосланник Стив Уиткофф после встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге должен вновь посетить Осло. Норвежская сторона рассчитывает получить подробности переговоров с российским лидером. Об этом сообщает издание iNyheter.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

Визит проходит на фоне дипломатических усилий по поиску путей завершения войны в Украине. 20 октября Уиткофф участвовал в переговорах в Осло вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стуре и президентом Финляндии Александром Стуббом.

По данным медиа, именно Зеленский попросил норвежскую и финскую стороны организовать встречу. Другой представитель американской администрации, Джаред Кушнер, присоединился к обсуждению дистанционно.

Одной из главных задач переговоров стала подготовка мирного предложения, которое впоследствии планируется передать России. Как сообщал Axios, к консультациям могли также подключиться представители ряда европейских государств, Евросоюза и НАТО.

Премьер-министр Норвегии заявил, что участники стремятся найти дипломатический путь к завершению войны и добиться устойчивого и справедливого мира. При этом Стуре отдельно подчеркнул необходимость понять, какими полномочиями президент США Дональд Трамп наделил Уиткоффа и Кушнера.

Теперь внимание приковано к результатам контактов американского посланника с Путиным. В Осло рассчитывают выяснить, появились ли в ходе встречи новые возможности для продвижения мирной инициативы и какие позиции Вашингтон готов представить в дальнейших консультациях.

Однако сам факт новых контактов пока не означает, что стороны приблизились к соглашению. Главный вопрос – удастся ли превратить дипломатические обсуждения в конкретный план, приемлемый для Украины и способный обеспечить долгосрочную безопасность.

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