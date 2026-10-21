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Уиткофф приехал в РФ не просто поговорить: какие документы он привез Путину

Спецпосланник Трампа рассчитывает возобновить трехсторонний диалог Москвы, Киева и США - на этот раз с акцентом на практические вопросы урегулирования

21 октября 2026, 12:36
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Кравцев Сергей

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург с документами, в которых изложены американские подходы к урегулированию войны в Украине. Во время встречи с Владимиром Путиным представитель Вашингтона заявил о надежде возобновить переговоры между Россией, Украиной и Соединенными Штатами.

Уиткофф приехал в РФ не просто поговорить: какие документы он привез Путину

Владимир Путин и Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

По словам Уиткоффа, новый раунд консультаций мог бы быть посвящен техническим вопросам, необходимым для дальнейшего продвижения дипломатического процесса. Таким образом, американская сторона, судя по заявлениям спецпосланника, заинтересована не только в политических контактах, но и в обсуждении конкретных механизмов возможного соглашения.

Переданные документы могут стать основой для дальнейшего обсуждения американских предложений, однако содержание материалов и реакция российского руководства в приведенном сообщении подробно не раскрываются.                                        

Особое значение имеет вопрос о том, удастся ли восстановить прямой диалог с участием Украины. Такой формат позволил бы обсуждать спорные положения при участии всех трех сторон, а не ограничиваться отдельными контактами Вашингтона с Москвой или Киевом.

Читайте также на портале "Комментарии" — спецпосланник президента США Стив Уиткофф 21 октября встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге и представил обновленное предложение по завершению войны в Украине. В Вашингтоне надеются, что недавние решения американской администрации подтолкнут российское руководство к компромиссу. Об этом сообщает Axios.




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