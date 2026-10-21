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Путин пойдет на уступки по Украине: стал известно план Трампа с дизельной сделкой

Вашингтон рассчитывает, что смягчение ограничений на экспорт российского топлива поможет добиться уступок Кремля

21 октября 2026, 10:15
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Кравцев Сергей

Спецпосланник президента США Стив Виткофф 21 октября должен встретиться с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге и представить обновленное предложение по завершению войны в Украине. В Вашингтоне надеются, что недавние решения американской администрации подтолкнут российское руководство к компромиссу. Об этом сообщает Axios.

Путин пойдет на уступки по Украине: стал известно план Трампа с дизельной сделкой

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По информации издания, к переговорам по видеосвязи присоединится Джаред Кушнер – зять и советник президента США Дональда Трампа. Американская сторона рассчитывает обсудить с Москвой предложения, подготовленные после консультаций с Киевом и европейскими партнерами.

Одним из факторов, на которые рассчитывает Вашингтон, стало ослабление санкционных ограничений, связанных с продажей российского дизельного топлива. В США надеются, что такой шаг и другие решения, положительно воспринятые в Москве, помогут создать условия для продвижения дипломатического процесса.

Однако остается открытым вопрос, готов ли Путин ответить на эти меры конкретными уступками. Само смягчение ограничений не означает, что стороны приблизились к согласованию условий прекращения войны.

Визиту Виткоффа предшествовали переговоры в Осло с участием президента Украины Владимира Зеленского, представителей США, Норвегии и Финляндии, а также европейских партнеров и представителей ЕС и НАТО. Одной из главных тем стала подготовка рамочного предложения о завершении войны.

По словам американского чиновника, Украина представила новые идеи, которые участники подробно обсудили. Вашингтон сообщил о существенном прогрессе и согласованности позиций на рабочем уровне, однако окончательного соглашения пока нет.

В Белом доме рассчитывают, что контакты с Кремлем позволят перейти к прямым трехсторонним переговорам Украины, США и России, а впоследствии – к более широкому международному диалогу.

Теперь ключевой вопрос заключается в реакции Москвы на американские предложения. Именно ответ российского руководства покажет, приведут ли энергетические послабления к реальному дипломатическому продвижению или останутся отдельным шагом Вашингтона без встречных обязательств Кремля.

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Источник: https://www.axios.com/2026/10/20/putin-witkoff-russia-ukraine-war
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