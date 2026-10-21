Путін піде на поступки по Україні: став відомий план Трампа з дизельною угодою

Спецпосланець президента США Стів Віткофф 21 жовтня має зустрітися з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі та подати оновлену пропозицію щодо завершення війни в Україні. У Вашингтоні сподіваються, що останні рішення американської адміністрації підштовхнуть російське керівництво до компромісу. Про це повідомляє Axios.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

За інформацією видання, до переговорів щодо відеозв'язку приєднається Джаред Кушнер – зять і радник президента США Дональда Трампа. Американська сторона розраховує обговорити з Москвою пропозиції, підготовлені після консультацій із Києвом та європейськими партнерами.

Одним із факторів, на які розраховує Вашингтон, стало послаблення санкційних обмежень, пов'язаних із продажем російського дизельного палива. У США сподіваються, що такий крок та інші рішення, позитивно сприйняті у Москві, допоможуть створити умови для просування дипломатичного процесу.

Однак залишається відкритим питання, чи готовий Путін відповісти на ці заходи конкретними поступками. Саме пом'якшення обмежень не означає, що сторони наблизилися до погодження умов припинення війни.

Візиту Віткоффа передували переговори до Осло за участю президента України Володимира Зеленського, представників США, Норвегії та Фінляндії, а також європейських партнерів та представників ЄС та НАТО. Однією з головних тем стала підготовка рамкової пропозиції завершення війни.

За словами американського чиновника, Україна презентувала нові ідеї, які учасники докладно обговорили. Вашингтон повідомив про суттєвий прогрес та узгодженість позицій на робочому рівні, проте остаточної угоди поки що немає.

У Білому домі розраховують, що контакти з Кремлем дозволять перейти до прямих тристоронніх переговорів України, США та Росії, а згодом – ширшого міжнародного діалогу.

Тепер ключове питання полягає у реакції Москви на американські пропозиції. Саме відповідь російського керівництва покаже, чи призведуть енергетичні послаблення до реального дипломатичного просування, чи залишаться окремим кроком Вашингтона без зустрічних зобов'язань Кремля.

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