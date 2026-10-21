logo_ukra

BTC/USD

82714

ETH/USD

2438.97

USD/UAH

45.08

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Путін піде на поступки по Україні: став відомий план Трампа з дизельною угодою
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін піде на поступки по Україні: став відомий план Трампа з дизельною угодою

Вашингтон розраховує, що пом'якшення обмежень на експорт російського палива допоможе досягти поступок Кремля

21 жовтня 2026, 10:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спецпосланець президента США Стів Віткофф 21 жовтня має зустрітися з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі та подати оновлену пропозицію щодо завершення війни в Україні. У Вашингтоні сподіваються, що останні рішення американської адміністрації підштовхнуть російське керівництво до компромісу. Про це повідомляє Axios.

Путін піде на поступки по Україні: став відомий план Трампа з дизельною угодою

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

За інформацією видання, до переговорів щодо відеозв'язку приєднається Джаред Кушнер – зять і радник президента США Дональда Трампа. Американська сторона розраховує обговорити з Москвою пропозиції, підготовлені після консультацій із Києвом та європейськими партнерами.

Одним із факторів, на які розраховує Вашингтон, стало послаблення санкційних обмежень, пов'язаних із продажем російського дизельного палива. У США сподіваються, що такий крок та інші рішення, позитивно сприйняті у Москві, допоможуть створити умови для просування дипломатичного процесу.

Однак залишається відкритим питання, чи готовий Путін відповісти на ці заходи конкретними поступками. Саме пом'якшення обмежень не означає, що сторони наблизилися до погодження умов припинення війни.

Візиту Віткоффа передували переговори до Осло за участю президента України Володимира Зеленського, представників США, Норвегії та Фінляндії, а також європейських партнерів та представників ЄС та НАТО. Однією з головних тем стала підготовка рамкової пропозиції завершення війни.

За словами американського чиновника, Україна презентувала нові ідеї, які учасники докладно обговорили. Вашингтон повідомив про суттєвий прогрес та узгодженість позицій на робочому рівні, проте остаточної угоди поки що немає.

У Білому домі розраховують, що контакти з Кремлем дозволять перейти до прямих тристоронніх переговорів України, США та Росії, а згодом – ширшого міжнародного діалогу.

Тепер ключове питання полягає у реакції Москви на американські пропозиції. Саме відповідь російського керівництва покаже, чи призведуть енергетичні послаблення до реального дипломатичного просування, чи залишаться окремим кроком Вашингтона без зустрічних зобов'язань Кремля.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "Путін грає Трампом, як на скрипці": у Республіканській партії зробили гучну заяву.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.axios.com/2026/10/20/putin-witkoff-russia-ukraine-war
Теги:

Новини

Всі новини