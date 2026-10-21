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Віткофф приїхав до РФ не просто поговорити: які документи він привіз Путіну

Спецпосланник Трампа розраховує відновити тристоронній діалог Москви, Києва та США – цього разу з акцентом на практичні питання врегулювання

21 жовтня 2026, 12:36
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Кравцев Сергей

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга з документами, в яких викладено американські підходи до врегулювання війни в Україні. Під час зустрічі з Володимиром Путіним представник Вашингтона заявив про надію поновити переговори між Росією, Україною та Сполученими Штатами.

Віткофф приїхав до РФ не просто поговорити: які документи він привіз Путіну

Володимир Путін та Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

За словами Віткоффа, новий раунд консультацій міг би бути присвячений технічним питанням, необхідним для подальшого просування дипломатичного процесу. Таким чином, американська сторона, судячи з заяв спецпосланця, зацікавлена не тільки в політичних контактах, а й в обговоренні конкретних механізмів можливої угоди.

Надіслані документи можуть стати основою для подальшого обговорення американських пропозицій, проте зміст матеріалів та реакція російського керівництва у наведеному повідомленні докладно не розкриваються.                                                       

Особливе значення має питання, чи вдасться відновити прямий діалог за участю України. Такий формат дозволив би обговорювати спірні положення за участю всіх трьох сторін, а не обмежуватись окремими контактами Вашингтона з Москвою чи Києвом.                                 

Читайте також на порталі "Коментарі" — спецпосланник президента США Стів Віткофф 21 жовтня зустрівся з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі та подав оновлену пропозицію щодо завершення війни в Україні. У Вашингтоні сподіваються, що останні рішення американської адміністрації підштовхнуть російське керівництво до компромісу. Про це повідомляє Axios.




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