Мир для України знову відкладається: головні підсумки Давосу

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі стало очевидним, що переговори про мир та гарантії безпеки для України знову зміщуються на другий план на тлі інших глобальних тем. Які основні висновки Давосу? Видання "Коментарі" розбиралося цією темою, проаналізувавши думки експертів.
Всесвітній економічний форум у Давосі. Фото: із відкритих джерел
Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеслав Потапенко заявив в ефірі телеканалу FREEДOM, що Давос – це зустріч великого бізнесу, куди приїжджають зокрема політики для того, щоб із цим бізнесом вирішувати якісь питання, спрощувати чи ускладнювати ведення діяльності. Тому, коли ми говоримо про Давоський форум, ми повинні розуміти, що головні результати можна отримати в кулуарах, спілкуючись із представниками великого бізнесу, із власниками та керуючими великих компаній.
Він наголосив, що інтерес до України, безумовно, є, але реалізація всіх цих проектів можлива після завершення війни, коли ситуація з безпекою покращиться. Щодо США, вони зараз акцентувалися на Гренландії, і всі обговорюють досить довгий виступ Трампа щодо його конфлікту з європейськими країнами, з союзниками – Великою Британією, Францією тощо. Вони шукають шляхи вирішення цих питань.
Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко каже, що його вразили виступ президента України Зеленського, який буквально струснув зал. Він із проактивної точки зору вказав на певні мінуси, які існують зараз, і зробив це максимально зрозуміло. Очевидно, що хтось із європейських країн міг образитися, але для того, щоб почати лікування, в першу чергу необхідно поставити правильний діагноз.
За його словами, з боку Європи, навпаки, більше дискусій та заяв, у тому числі про “Україну як дикобраз”. Але коли йдеться про злагоджену політику протидії російській загрозі, тут, безумовно, є проблема. Проте виступ нашого президента став одним із найяскравіших на цьому економічному форумі. Акцент був зроблений скоріше на безпеці, а не на економіці, але ми чудово розуміємо, що сьогодні ці речі пов'язані нерозривно.
Ігор Чаленко додав, що Сполучені Штати вже подали сигнал, показавши готовність переходити до нового етапу санкційного тиску. Це сталося не на форумі, а фактично у грудні, але ці сигнали нікуди не зникли – їх рахували.
