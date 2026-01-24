Мир для України знову відкладається: головні підсумки Давосу

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі стало очевидним, що переговори про мир та гарантії безпеки для України знову зміщуються на другий план на тлі інших глобальних тем. Які основні висновки Давосу? Видання "Коментарі" розбиралося цією темою, проаналізувавши думки експертів.

Всесвітній економічний форум у Давосі. Фото: із відкритих джерел

Україна цікава бізнесу з погляду інвестицій

Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеслав Потапенко заявив в ефірі телеканалу FREEДOM, що Давос – це зустріч великого бізнесу, куди приїжджають зокрема політики для того, щоб із цим бізнесом вирішувати якісь питання, спрощувати чи ускладнювати ведення діяльності. Тому, коли ми говоримо про Давоський форум, ми повинні розуміти, що головні результати можна отримати в кулуарах, спілкуючись із представниками великого бізнесу, із власниками та керуючими великих компаній.

"Безумовно, Україна цікава бізнесу з погляду інвестицій, купівлі якихось об'єктів, будівництва та відновлення після завершення війни, тим більше, що розмови про це вже ведуться. Ми розуміємо, що всі ці бізнес-проекти намагаються тримати у тиші, бо одна справа – договори між державами, які максимально піаряться. Домовленості з бізнесом не вимагають афішування, оскільки зміст цієї діяльності — отримання грошей. Тому мені здається, що присутність на таких форумах вирішує два завдання. З одного боку, чиновники різних країн спілкуються між собою, виступають із заявами та промовами, слухають один одного. Але основна робота йде в кулуарах, де бізнесмени готують угоди, спілкуються між собою та з керівниками цікавих для них країн", – зазначив експерт.

Він наголосив, що інтерес до України, безумовно, є, але реалізація всіх цих проектів можлива після завершення війни, коли ситуація з безпекою покращиться. Щодо США, вони зараз акцентувалися на Гренландії, і всі обговорюють досить довгий виступ Трампа щодо його конфлікту з європейськими країнами, з союзниками – Великою Британією, Францією тощо. Вони шукають шляхи вирішення цих питань.

З боку Європи більше дискусій та заяв, у тому числі про “Україну як дикобраз”

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко каже, що його вразили виступ президента України Зеленського, який буквально струснув зал. Він із проактивної точки зору вказав на певні мінуси, які існують зараз, і зробив це максимально зрозуміло. Очевидно, що хтось із європейських країн міг образитися, але для того, щоб почати лікування, в першу чергу необхідно поставити правильний діагноз.

"Коли президент каже, що рік тому він порушував ті самі питання, а за фактом за цілий рік нічого не змінилося, — це відповідає реальності. З одного боку, Україна стоїть та відстоює свободу всієї Європи та всього західного світу. Але очевидно, що певною мірою цей час був витрачений насамперед нашими європейськими партнерами. Хоча й американськими теж, бо надто довго вірили Російській Федерації. Проте Трамп демонструє наявність політичної волі: то зупиняє танкери, то запроваджує справді болючі санкції. Ми бачили реалізацію цих кроків уже минулого року", – наголосив експерт.

За його словами, з боку Європи, навпаки, більше дискусій та заяв, у тому числі про “Україну як дикобраз”. Але коли йдеться про злагоджену політику протидії російській загрозі, тут, безумовно, є проблема. Проте виступ нашого президента став одним із найяскравіших на цьому економічному форумі. Акцент був зроблений скоріше на безпеці, а не на економіці, але ми чудово розуміємо, що сьогодні ці речі пов'язані нерозривно.

Ігор Чаленко додав, що Сполучені Штати вже подали сигнал, показавши готовність переходити до нового етапу санкційного тиску. Це сталося не на форумі, а фактично у грудні, але ці сигнали нікуди не зникли – їх рахували.

