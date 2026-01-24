Мир для Украины снова откладывается: главные итоги Давоса

Во время Всемирного экономического форума в Давосе стало очевидно, что переговоры о мире и гарантиях безопасности для Украины снова смещаются на второй план на фоне других глобальных тем. Какие главные выводы Давоса? Издание "Комментарии" разбиралось этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Всемирный экономический форум в Давосе. Фото: из открытых источников

Украина интересна бизнесу с точки зрения инвестиций

Заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко заявил в эфире телеканала FREEДOM, что Давос – это встреча крупного бизнеса, куда приезжают в том числе политики для того, чтобы с этим бизнесом решать какие-то вопросы, упрощать или усложнять ведение деятельности. Поэтому, когда мы говорим о Давосском форуме, мы должны понимать, что главные результаты можно получить в кулуарах, общаясь с представителями крупного бизнеса, с собственниками и управляющими крупных компаний.

"Безусловно, Украина интересна бизнесу с точки зрения инвестиций, покупки каких-то объектов, строительства и восстановления после завершения войны, тем более что разговоры об этом уже ведутся. Мы понимаем, что все эти бизнес-проекты стараются держать в тишине, потому что одно дело – договоры между государствами, которые максимально пиарятся. Договоренности с бизнесом не требуют афиширования, поскольку смысл всей этой деятельности — получение денег. Поэтому, мне кажется, что присутствие на таких форумах решает две задачи. С одной стороны, чиновники разных стран общаются между собой, выступают с заявлениями и речами, слушают друг друга. Но основная работа идет в кулуарах, где бизнесмены готовят сделки, общаются между собой и с руководителями интересных для них стран", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, интерес к Украине, безусловно, есть, но реализация всех этих проектов возможна после завершения войны, когда ситуация с безопасностью улучшится. Что касается США, они сейчас акцентировались на Гренландии, и все обсуждают довольно длинное выступление Трампа по поводу его конфликта с европейскими странами, с союзниками – Великобританией, Францией и так далее. Они ищут пути решения этих вопросов.

Со стороны Европы больше дискуссий и заявлений, в том числе об “Украине как дикобразе”

Политолог, председатель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко говорит, что он был поражен выступлением президента Украины Зеленского, который буквально встряхнул зал. Он с проактивной точки зрения указал на определенные минусы, которые существуют сейчас, и сделал это максимально доходчиво. Очевидно, что кто-то из европейских стран мог обидеться, но, тем не менее, для того чтобы начать лечение, в первую очередь необходимо поставить правильный диагноз.

"Когда президент говорит, что год назад он поднимал те же самые вопросы, а по факту за целый год ничего не изменилось, — это соответствует реальности. С одной стороны, Украина стоит и отстаивает свободу всей Европы и всего западного мира. Но очевидно, что в определенной степени это время было впустую потрачено прежде всего нашими европейскими партнерами. Хотя и американскими тоже, поскольку слишком долго верили Российской Федерации. Тем не менее Трамп демонстрирует наличие политической воли: то останавливает танкеры, то вводит действительно болезненные санкции. Мы видели реализацию этих шагов уже в прошлом году", – отметил эксперт.

По его словам, со стороны Европы, напротив, больше дискуссий и заявлений, в том числе об “Украине как дикобразе”. Но когда речь идет о слаженной политике по противодействию российской угрозе, здесь, безусловно, есть проблема. Тем не менее, выступление нашего президента стало одним из самых ярких на этом экономическом форуме. Акцент был сделан скорее на безопасности, а не на экономике, но мы прекрасно понимаем, что сегодня эти вещи неразрывно связаны.

Игорь Чаленко добавил, Соединенные Штаты уже подали сигнал, показав готовность переходить к новому этапу санкционного давления. Это произошло не на форуме, а фактически в декабре, но эти сигналы никуда не исчезли – их считали.

