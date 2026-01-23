Заменит ли Совет мира ООН: какие последствия для Украины

Президент США Дональд Трамп предложил создать новую международную структуру. По замыслу Совет мира должен заниматься урегулированием конфликтов и послевоенным восстановлением в разных регионах мира. 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе Трамп провел церемонию подписания соглашения о создании Совета мира. Он заявил, что к инициативе уже согласились присоединиться около 20 стран. Может ли вновь созданная структура заменить ООН? Возможно ли это искусственно созданный проект, который нужен был исключительно для того, чтобы унять его Трампа и через некоторое время о нем забудут? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Совет мира

Новый механизм вместо ООН – это на уровне фантастики

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда отметил, что Совет мира, который придуман Дональдом Трампом – это действительно достаточно большая иллюзия, где Вашингтон пытается использовать проблемы Организации Объединенных Наций для того, чтобы продемонстрировать насколько может быть мощным Дональд Трамп.

"Однако мы уже на старте увидели, что ярких, именитых, мощных международных игроков во вновь созданной структуре нет. Как и нет ведущих западных партнеров по "Большой семерке". Нет Китая. Нет даже России. Хотя Россия устами пресс-секретаря Путина Пескова предположила, что РФ может присоединиться, если в виде вклада внесут деньги, которые в настоящее время арестованы. То есть, здесь проблема в том, что каждый пытается в инициативе Трампа найти какую-то свою выгоду. Но для мира, для мирового сообщества, это ничего не дает. Потому что представить себе, что будет существовать какой-то механизм вместо Организации Объединенных Наций, это надо иметь очень яркую фантазию. Поскольку заменить то, что было создано после Второй мировой войны, очень сложно", – прокомментировал собеседник портала "Комментарии".

Евгений Магда отметил, что недовольство ООН действительно существует, но бизнес-логика Трампа, которая вонзается в раны мировой политики, она не может быть каким-либо протезом.

"Она скорее воспринимается как инородное тело, которое лишь обостряет проблемы, а не решает их. Для Украины есть прямая угроза того, что этот Совет мира, который якобы должен заниматься Газой, потом будет пытаться давить на Украину для завершения российско-украинской войны по российскому сценарию. Это действительно серьезный вызов", – подытожил эксперт.

Наш подход здесь должен быть максимально прагматичным

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко считает, что Совет мира – это скорее один из тех вызовов, на который придется давать ответ.

"Эта структура не заменит ООН. Она имеет все шансы умереть довольно быстро и, не исключено, что она была придумана кем-то из окружения Трампа, чтобы сбить его навязчивую идею баллотироваться на третий срок. Ведь зачем быть президентом США, если можно стать королем мира. Но это гипотезы о будущем. Пока Дональд Трамп будет играть в игру: ООН-2.0 и большая часть мира вынуждена будет ему подыгрывать", – отметила эксперт.

По ее мнению, у Украины здесь нет большого выбора: мы должны пока тянуть время, следить за тем, выработают ли консолидированную позицию в ЕС и захочет ли вступать в этот совет Россия.

"Наш подход здесь должен быть максимально прагматичным: если это помогает в мирном процессе – мы вступаем, не помогаем – не вступаем. Все эти высокопарные вещи "как же мы будем находиться в одной организации из РФ и Белоруссии – контрпродуктивны. Будем, если понадобится, точно так же, как и в ООН. Совет мира – пока выглядит, как временное явление, к которому нужно сейчас именно так и относиться", – подытожила политтехнолог.

