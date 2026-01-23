Чи замінить Рада миру ООН: які наслідки для України

Президент США Дональд Трамп запропонував створити нову міжнародну структуру. За задумом, Рада миру має займатися врегулюванням конфліктів і післявоєнним відновленням у різних регіонах світу. 22 січня на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі Трамп провів церемонію підписання угоди про створення Ради миру. Він заявив, що до ініціативи вже погодилися приєднатися близько 20 країн. Чи може новостворена структура замінити ООН? Чи можливо це штучно створений проект, який потрібний був виключно для того, щоб вгамувати его Трампа і через деякий час про неї забудуть? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Рада миру

Новий механізм замість ООН – це на рівні фантастики

Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда зазначив, що Рада миру, яка придумана Дональдом Трампом – це насправді достатньо велика ілюзія, де Вашингтон намагається використати проблеми Організації Об'єднаних Націй для того, щоб продемонструвати наскільки може бути потужним Дональд Трамп.

"Проте ми вже на старті побачили, що яскравих, помітних, потужних міжнародних гравців у новоствореній структурі немає. Як і немає провідних західних партнерів по "Великій сімці". Немає Китаю. Немає навіть Росії. Хоча Росія вустами прес-секретаря Путіна Пєскова припустила, що РФ може приєднатися, якщо у вигляді внеску зарахують гроші, які у нині заарештовані. Тобто тут проблема у тому, що кожен намагається в ініціативі Трампа знайти якусь свою вигоду. Але для світу, для світової спільноти це нічого не дає. Тому що уявити собі, що буде існувати якийсь механізм, замість Організації Об'єднаних Націй, це треба мати дуже яскраву фантазію. Оскільки замінити те, що було створено після Другої світової війни надзвичайно складно", – прокоментував співрозмовник порталу "Коментарі".

Євген Магда зауважив, що незадоволення ООН справді існує, але бізнес-логіка Трампа, яка устромляється в рани світової політики, вона не може бути якимось протезом.

"Вона, швидше, сприймається як інородне тіло, яке лише загострює проблеми, а не вирішує їх. Для України є пряма загроза того, що ця Рада миру, яка начебто має займатися Газою, потім буде намагатися тиснути на Україну для завершення російсько-української війни за російським сценарієм. Це справді серйозний виклик", – підсумував експерт.

Наш підхід тут має бути максимально прагматичним

Політтехнолог, партнер SIC Group, голова Інституту демократії та розвитку PolitA та партії "Національна платформа" Катерина Одарченко вважає, що Рада миру – це, швидше, один із тих викликів, на який доведеться давати відповідь.

"Ця структура не замінить ООН. Вона має всі шанси померти доволі швидко і , не виключено, що вона була вигадана кимось із оточення Трампа, щоб збити його навʼязливу ідею балотуватися на третій термін. Адже, навіщо бути президентом США, якщо можна стати королем світу. Але це гіпотези про майбутнє. Поки що Дональд Трамп буде грати в гру: ООН-2.0 і велика частина світу змушена буде йому підігрувати", – зазначила експерт.

На її думку, в України тут немає великого вибору: ми маємо поки тягнути час, дивитися за тим, чи вироблять консолідовану позицію в ЄС і чи захоче вступати в цю раду Росія.

"Наш підхід тут має бути максимально прагматичним: якщо це допомагає в мирному процесі – ми вступаємо, не допомагає – не вступаємо. Всі ці високопарні речі "як же ми будемо знаходитися в одній організації з РФ та Білоруссю – контрпродуктивні. Будемо, якщо знадобиться, так само, як і в ООН. Рада миру – поки виглядає, як тимчасове явище до якого треба зараз саме так і ставитися", – підсумувала політтехнолог.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Це чудово: якому кроку Путіна зрадів Трамп.



