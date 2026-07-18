Міноборони зробило важливе уточнення щодо "Резерв+": коли програма припинить роботу

Міністерство оборони України уточнило порядок роботи програми "Резерв+" під час запланованих технічних робіт та звернулося до користувачів з важливою рекомендацією. У відомстві наголосили, що сервіс не повністю відключатиметься на кілька днів, а короткочасні обмеження торкнуться тільки нічного часу.

Додаток Резерв+. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у Міноборони, додаток продовжить працювати у звичайному режимі протягом дня. Технічне обслуговування проводитиметься виключно вночі, а можливі перебої у доступі триватимуть орієнтовно від однієї до двох годин.

У зв'язку з цим у міністерстві закликали громадян, яким може знадобитися військово-обліковий документ саме на ніч, заздалегідь підготуватися. Йдеться насамперед про військовозобов'язаних, а також осіб, які мають відстрочку або офіційне бронювання.

Особливо актуальною є ця рекомендація для тих, хто планує вночі перетинати державний кордон або пересуватися під час дії комендантської години, коли може знадобитися пред'явлення відповідних документів.

Щоб уникнути можливих незручностей, користувачам радять заздалегідь зберегти PDF-версію військово-облікового документа безпосередньо у додатку. Для цього необхідно відкрити головний екран "Резерв+", натиснути " " і вибрати функцію завантаження PDF-файлу.

У Міноборони зазначають, що така копія дозволить підтвердити військово-обліковий статус навіть у разі тимчасової недоступності сервісу.

Відомство наголошує, що технічні роботи необхідні для подальшого вдосконалення програми та підвищення стабільності його роботи. Українців закликають враховувати цю інформацію заздалегідь та за необхідності завчасно зберегти необхідні документи, щоб уникнути проблем під час нічних поїздок чи проходження перевірок.

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