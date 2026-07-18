Минобороны сделало важное уточнение по "Резерв+": когда приложение прекратит работу

Министерство обороны Украины уточнило порядок работы приложения "Резерв+" во время запланированных технических работ и обратилось к пользователям с важной рекомендацией. В ведомстве подчеркнули, что сервис не будет полностью отключаться на несколько дней, а кратковременные ограничения коснутся только ночного времени.

Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Минобороны, приложение продолжит работать в обычном режиме в течение дня. Техническое обслуживание будет проводиться исключительно ночью, а возможные перебои в доступе будут длиться ориентировочно от одного до двух часов.

В связи с этим в министерстве призвали граждан, которым может понадобиться военно-учетный документ именно в ночное время, заранее подготовиться. Речь идет прежде всего о военнообязанных, а также лицах, имеющих отсрочку или официальное бронирование.

Особенно актуальна эта рекомендация для тех, кто планирует ночью пересекать государственную границу или передвигаться во время действия комендантского часа, когда может потребоваться предъявление соответствующих документов.

Чтобы избежать возможных неудобств, пользователям советуют заранее сохранить PDF-версию военно-учетного документа непосредственно в приложении. Для этого необходимо открыть главный экран "Резерв+", нажать кнопку "+" и выбрать функцию загрузки PDF-файла.

В Минобороны отмечают, что такая копия позволит подтвердить военно-учетный статус даже в случае временной недоступности сервиса.

Ведомство подчеркивает, что технические работы необходимы для дальнейшего совершенствования приложения и повышения стабильности его работы. Украинцев призывают учитывать эту информацию заранее и при необходимости заблаговременно сохранить необходимые документы, чтобы избежать проблем во время ночных поездок или прохождения проверок.

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