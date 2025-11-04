Міноборони зняло інтригу: які підприємства отримають 100% броні

У Міноборони України затвердили критерії, за якими здійснюється визначення критично важливих підприємств у сфері ОПК, що дає право бронювати до 100% персоналу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Міноборони України.

Бронювання від мобілізації. Фото: з відкритих джерел

Наголошується, що раніше вказані функції здійснювало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Критерії, затверджені наказом Міноборони, зберігають підхід до визначення таких підприємств.

Для суб'єктів господарювання, які вже набули статусу підприємства, що має важливе значення для національної економіки та термін дії цього статусу не закінчився, не потрібно здійснювати жодних додаткових дій або вносити зміни до документів.

Є низка критеріїв, яким мають відповідати критично важливі підприємства у сфері ОПК та які, відповідно, можуть отримати право на бронювання до 100% військовозобов'язаних працівників.

Перший критерій: виконання державного контракту (договору) у сфері оборони або участь у його виконанні на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% від загального обсягу підприємства за останній звітний період.

Другий критерій: отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 березня 2024 року №262 "Деякі питання щодо забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони".

Третій критерій: виконання функцій уповноваженого суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює регулювання, контроль та координацію діяльності підприємств ОПК.

