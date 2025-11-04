Минобороны сняло интригу: какие предприятия получат 100% брони

В Минобороны Украины утвердили критерии, по которым осуществляется определение критически важных предприятий в сфере ОПК, что дает им право бронировать до 100% персонала. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

Бронирование от мобилизации. Фото: из открытых источников

Отмечается, что ранее указанные функции осуществляло Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Критерии, утвержденные приказом Минобороны, сохраняют действующий подход к определению таких предприятий.

Для субъектов хозяйствования, которые уже получили статус предприятия, имеющего важное значение для национальной экономики и срок действия этого статуса не истек, не нужно осуществлять никаких дополнительных действий или вносить изменения в документы.

Есть ряд критериев, которым должны соответствовать критически важные предприятия в сфере ОПК и которые, соответственно, могут получить право на бронирование до 100% военнообязанных работников.

Первый критерий: выполнение государственного контракта (договора) в сфере обороны или участие в его выполнении на основании договоров, в том числе внешнеэкономических. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% общего объема предприятия за последний отчетный период.

Второй критерий: получение государственной финансовой поддержки в виде грантов в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 8 марта 2024 года №262 "Некоторые вопросы обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны".

Третий критерий: выполнение функций уполномоченного субъекта управления объектами государственной собственности, который осуществляет регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.

Читайте также на портале "Комментарии" — "отсрочки от мобилизации не работают": в Раде объяснили, что изменится с 1 ноября.



