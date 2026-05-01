Міндічгейт-2: чому влада раптом згадала про попередників

Володимир Зеленський через свій офіс героїчно відреагував на скандал із "Династією" та космічними 311 мільярдами, що нібито випарувалися разом із зброєю. І, як і належить справжній школі кризового менеджменту, відповідь виявилася кришталево чистою: це, звісно ж, Петро Порошенко. Про це розповів політичний аналітик Віктор Павлов.

"Картини? Куплені до війни. Декларації? Подані офіційно. Гроші? Легальні. Отже – винен. Логіка, гідна підручників з політичної алхімії: якщо щось задекларовано – це підозріло, якщо щось не знайдено – значить, його добре сховали, а, якщо скандал гримить – треба терміново знайти Порошенка і поставити поруч, як універсальний глушник реальності", – зазначив експерт.

За його словами, ця платівка, яку за сім років влади довели до стану подряпаного вінілового жаху, знову заграла. І знову тим самим голосом: "це все попередники". Складається враження, що в ОП не пресслужба, а музей ретро-аудіо, де кожну кризу лікують включенням старого треку "Порошенко винен у всьому, навіть у майбутньому".

"І поки цифра 311 мільярдів тихо світиться червоним, як аварійна лампочка, нам пропонують дивитися на картини десятирічної давнини. Бо що таке якісь там мільярди, коли є перевірений метод: відволікти увагу, розмазати відповідальність і включити стару казку", – зазначив аналітик.

Він продовжує, сім років, як нові обличчя керують країною, а сценарій той самий. І головне – ніякої нової музики. Тільки тріск, тільки хрип, тільки "це не ми, це все Порошенко".

