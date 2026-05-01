Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Володимир Зеленський через свій офіс героїчно відреагував на скандал із "Династією" та космічними 311 мільярдами, що нібито випарувалися разом із зброєю. І, як і належить справжній школі кризового менеджменту, відповідь виявилася кришталево чистою: це, звісно ж, Петро Порошенко. Про це розповів політичний аналітик Віктор Павлов.
Офіс президента. Фото: з відкритих джерел
За його словами, ця платівка, яку за сім років влади довели до стану подряпаного вінілового жаху, знову заграла. І знову тим самим голосом: "це все попередники". Складається враження, що в ОП не пресслужба, а музей ретро-аудіо, де кожну кризу лікують включенням старого треку "Порошенко винен у всьому, навіть у майбутньому".
Він продовжує, сім років, як нові обличчя керують країною, а сценарій той самий. І головне – ніякої нової музики. Тільки тріск, тільки хрип, тільки "це не ми, це все Порошенко".
Згідно з опублікованими даними, розмови охоплюють період літа 2025 року та стосуються резонансних тем