Миндичгейт-2: почему власти вдруг вспомнили о предшественниках

Владимир Зеленский из-за своего офиса героически отреагировал на скандал с "Династией" и космическими 311 миллиардами, якобы испарившимися вместе с оружием. И, как и положено настоящей школе кризисного менеджмента, ответ оказался кристально чистым: это, конечно, Петр Порошенко. Об этом рассказал политический аналитик Виктор Павлов.

"Картины? Куплены до войны. Декларации? Представлены официально. Деньги? Легальные. Итак – виноват. Логика, достойная учебников по политической алхимии: если что-то задекларировано – это подозрительно, если что-то не найдено – значит, его хорошо спрятали, а если скандал гремит – нужно срочно найти Порошенко и поставить рядом как универсальный глушитель реальности", – отметил эксперт.

По его словам, эта пластинка, которую за семь лет власти довели до состояния поцарапанного винилового ужаса, снова заиграла. И снова тем же голосом: "это все предшественники". Создается впечатление, что в ОП не прессслужба, а музей ретро-аудио, где каждый кризис лечат включением старого трека "Порошенко виноват во всем, даже в будущем".

И пока цифра 311 миллиардов тихо светится красным, как аварийная лампочка, нам предлагают смотреть на картины десятилетней давности. Потому что такое какие-то миллиарды, когда есть проверенный метод: отвлечь внимание, размазать ответственность и включить старую сказку", – отметил аналитик.

Он продолжает семь лет, как новые лица управляют страной, а сценарий тот же. И главное – никакой новой музыки. Только треск, только хрип, только это не мы, это все Порошенко.

Читайте на портале "Комментарии" — журналист "Украинской правды" Михаил Ткач обнародовал расшифровки еще трех аудиозаписей, на которых фигурируют голоса, похожие на бизнесмена Тимура Миндича, экспомощника Президента Сергея Шефира, действующего секретаря СНБО Рустема Умерова и женщины по имени.

Согласно опубликованным данным, разговоры охватывают период лета 2025 года и касаются резонансных тем.



