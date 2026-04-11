Мільйони у Telegram під прикриттям: нові викриття шокують

В Україні спалахує новий скандал навколо тіньових доходів популярних Telegram-каналів. Після серії розслідувань народного депутата Ярослава Железняка Бюро економічної безпеки України відкрило кримінальне провадження за фактами можливих фінансових порушень.

Йдеться про найбільші анонімні Telegram-ресурси з багатомільйонною аудиторією, які, за даними розслідування, заробляють на рекламі, політичних публікаціях та маніпуляції громадською думкою. Серед них: Times of Ukraine: Новини | Україна та Україна Online: Новини | Політика У цих телеграм-каналів двоє співвласників Олег Арутунянц та Богдан Тимощук. Далі за розміром аудиторії йде телеграм канал INSIDER UA. Його власник Андрій Сахаров. На третьому місці телеграм-канал Україна. Його власник В'ячеслав Мішалов. Замикає топ-5 телеграм-каналів, які найчастіше публікують джинсу, Реальна війна. Його власник – Вадим Климовець.

Нардеп розповідає, сукупна аудиторія цих телеграм-каналів перевищує десятки мільйонів користувачів, а обороти – обчислюються мільйонами, а за окремими оцінками – мільярдами гривень. Тільки за розміщення одного джинсового рекламного матеріалу ці телеграм-канали беруть від 2 до 4 тисяч доларів. Політичні замовлення ще дорожчі. Що цікаво, на офіційних рахунках власників топових телеграм-каналів цих доходів немає, що й зацікавило БЕБ.

За даними розслідування нардепа, одним із ключових фігурантів історії з "тіньовими мільйонами Telegram" став канал INSIDER UA та його передбачуваний бенефіціар – Андрій Сахаров.

Железняк стверджує, що Сахаров — фактичний власник ресурсу з багатомільйонною аудиторією, який приносить значні неофіційні доходи. За оцінками ринок таких каналів – це "бізнес на мільярди", де окремі гравці заробляють мільйони гривень щомісяця на рекламі та політичних розміщеннях.

При цьому офіційні прибутки власника, за словами депутата, не відповідають рівню його способу життя.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Сахаров володіє автопарком вартістю близько 500 тисяч доларів – серед автомобілів називають Mercedes S-класу, Audi Q8 та Porsche 911 біля його оточення.

Крім того, він проживає в елітному районі під Києвом – у Кончі-Заспі, у котеджному містечку преміум-класу.

Окремий епізод, на який звертає увагу Железняк: спроба легалізації близько 1,5 млн. доларів за кордоном, що, за його словами, викликає питання про походження коштів.

Також депутат заявляє про можливі зв'язки власника каналу зі структурами Служби безпеки України та наявність "броні", що, за його версією, може пояснювати відсутність уваги з боку правоохоронців.

Додатковий резонанс викликала історія з "деанонімізацією": передбачуваний адміністратор каналу – брат Сахарова, нібито випадково опублікував документ зі своїми даними, що підтвердило зв'язок сім'ї з ресурсом.

На цьому тлі Бюро економічної безпеки України вже відкрило кримінальне провадження, зокрема за фактами можливої несплати податків та легалізації доходів.

Ярослав Железняк робить висновок: йдеться не просто про Telegram-канал, а про повноцінний тіньовий медіа-бізнес, який впливає на порядок денний і при цьому оперує мільйонами поза прозорою фінансовою системою.

