Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Telegram и TikTok под контролем: профильный комитет Рады одобрил законопроект о регулировании соцсетей
Telegram и TikTok под контролем: профильный комитет Рады одобрил законопроект о регулировании соцсетей

Борьба с фейками и криминалом: Рада готовится к первому чтению закона о работе онлайн-платформ

25 марта 2026, 16:33
Недилько Ксения

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики сделал шаг навстречу системному регулированию популярных цифровых сервисов. Депутаты поддержали и рекомендовали к принятию в первом чтении законопроект №11115, направленный на упорядочение деятельности платформ массовой информации, таких как Telegram и TikTok.

Как сообщает "Детектор медиа", инициатива предусматривает установление четких правил игры для социальных сетей. В частности, речь идет о внедрении механизмов борьбы с дезинформацией, блокировании противоправного контента и предотвращении использования этих ресурсов в преступных целях.

Ключевой задачей документа является выравнивание требований к разным типам медиаплатформ, чтобы гарантировать информационную безопасность страны.

"Это первый шаг, чтобы подтолкнуть сети к сотрудничеству с украинским государством", — подчеркнул автор законодательной инициативы, народный депутат Николай Княжицкий.

Ожидается, что внедрение этих норм поможет наладить официальную коммуникацию между государственными органами и администрациями сервисов, которые оказывают значительное влияние на украинское информационное пространство, но часто избегают ответственности за распространенный контент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что социальные сети Министерства обороны Украины продолжают удивлять нестандартными подходами к ведению информационной борьбы. В этот раз под прицел креативщиков ведомства в сети Threads попал ярый сторонник путинского режима Николай Басков.



