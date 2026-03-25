Telegram та TikTok під контролем: профільний комітет Ради схвалив законопроєкт про регулювання соцмереж

Боротьба з фейками та криміналом: Рада готується до першого читання закону про роботу онлайн-платформ

25 березня 2026, 16:33
Недилько Ксения

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики зробив крок назустріч системному регулюванню популярних цифрових сервісів. Депутати підтримали та рекомендували до ухвалення у першому читанні законопроєкт №11115, що має на меті впорядкувати діяльність платформ масової інформації, таких як Telegram та TikTok.

Ілюстративне фото

Як повідомляє видання "Детектор медіа", ініціатива передбачає встановлення чітких правил гри для соціальних мереж. Зокрема, йдеться про запровадження механізмів боротьби з дезінформацією, блокування протиправного контенту та запобігання використанню цих ресурсів у злочинних цілях.

Ключовим завданням документа є вирівнювання вимог до різних типів медіа-платформ, аби гарантувати інформаційну безпеку країни.

"Це перший крок, щоб підштовхнути мережі співпрацювати з українською державою", — підкреслив автор законодавчої ініціативи, народний депутат Микола Княжицький.

Очікується, що впровадження цих норм допоможе налагодити офіційну комунікацію між державними органами та адміністраціями сервісів, які наразі мають значний вплив на український інформаційний простір, але часто уникають відповідальності за поширений контент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що соціальні мережі Міністерства оборони України продовжують дивувати нестандартними підходами до ведення інформаційної боротьби. Цього разу під приціл креативників відомства у мережі Threads потрапив затятий прихильник путінського режиму Микола Басков.                                                                                                                 



