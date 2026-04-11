Миллионы в Telegram под прикрытием: новые разоблачения шокируют

В Украине разгорается новый скандал вокруг теневых доходов популярных Telegram-каналов. После серии расследований народного депутата Ярослава Железняка Бюро экономической безопасности Украины открыло уголовное производство по фактам возможных финансовых нарушений.

Телеграмм-канал. Фото: из открытых источников

Речь идёт о крупнейших анонимных Telegram-ресурсах с многомиллионной аудиторией, которые, по данным расследования, зарабатывают на рекламе, политических публикациях и манипуляции общественным мнением. Среди них: Times of Ukraine: Новини | Україна и Україна Online: Новини | Політика. В этих телеграмм-каналов два совладельца Олег Арутунянц и Богдан Тимощук. Далее по размеру аудитории идет телеграмм-канал INSIDER UA. Его владелец Андрей Сахаров. На третьем месте телеграмм-канал Україна Сейчас. Его владелец Вячеслав Мишалов. Замыкает топ-5 телеграмм-каналов, которые чаще всего публикуют джинсу, Реальна війна. Его владелец – Вадим Климовец.

Совокупная аудитория этих телеграмм-каналов превышает десятки миллионов пользователей, а обороты – исчисляются миллионами, а по отдельным оценкам – и миллиардами гривен. Только за размещения одного джинсового рекламного материала эти телеграмм-каналы берут от 2 до 4 тысяч долларов. Политические заказы еще дороже. Что интересно, на официальных счетах владельцев топовых телеграмм-каналов этих доходов абсолютно нет, что и заинтересовало БЭБ.

По данным расследования нардепа, одним из ключевых фигурантов истории с "теневыми миллионами Telegram" стал канал INSIDER UA и его предполагаемый бенефициар – Андрей Сахаров.

Железняк утверждает, что Сахаров – фактический владелец ресурса с многомиллионной аудиторией, который приносит значительные неофициальные доходы. По оценкам, рынок таких каналов – это "бизнес на миллиарды", где отдельные игроки зарабатывают миллионы гривен ежемесячно на рекламе и политических размещениях.

При этом официальные доходы владельца, по словам депутата, не соответствуют уровню его образа жизни.

Согласно обнародованной информации, Сахаров владеет автопарком стоимостью около 500 тысяч долларов – среди автомобилей называют Mercedes S-класса, Audi Q8 и Porsche 911 у его окружения.

Кроме того, он проживает в элитном районе под Киевом – в Конча-Заспе, в коттеджном городке премиум-класса.

Отдельный эпизод, на который обращает внимание Железняк: попытка легализации около 1,5 млн долларов за границей, что, по его словам, вызывает вопросы о происхождении средств.

Также депутат заявляет о возможных связях владельца канала со структурами Служба безопасности Украины и наличии "брони", что, по его версии, может объяснять отсутствие внимания со стороны правоохранителей.

Дополнительный резонанс вызвала история с "деанонимизацией": предполагаемый администратор канала – брат Сахарова, якобы случайно, опубликовал документ со своими данными, что подтвердило связь семьи с ресурсом.

На этом фоне Бюро экономической безопасности Украины уже открыло уголовное производство, в том числе по фактам возможной неуплаты налогов и легализации доходов.

Ярослав Железняк делает вывод: речь идёт не просто о Telegram-канале, а о полноценном теневом медиа-бизнесе, который влияет на повестку и при этом оперирует миллионами вне прозрачной финансовой системы.

