Мільйони на зелені Чернівці: скільки коштів реально спрямували на озеленення у 2026 році

У Чернівцях у 2026 році на поточний ремонт об’єктів озеленення передбачили 4,4 млн грн, однак станом на 1 вересня фактично профінансували лише 27 821 грн. Такі дані Чернівецька міська рада надала у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Зелені зони у Чернівцях. Фото: з відкритих джерел

Згідно з інформацією міськради, у 2024 році на поточний ремонт об’єктів озеленення заклали 5,15 млн грн, із яких профінансували понад 5 млн грн. У 2025 році передбачена сума становила 5,45 млн грн, а фактичне фінансування майже повністю відповідало плану – 5,45 млн грн.

Інша стаття витрат – утримання зелених насаджень, що охоплює догляд за рослинністю, її збереження та відновлення, а також видалення аварійних і сухостійних дерев.

На ці потреби у 2024 році передбачили майже 18,6 млн грн і профінансували практично всю суму. У 2025 році бюджетне призначення становило близько 20,2 млн грн, проте фактично спрямували 18,12 млн грн.

У 2026 році на утримання зелених насаджень запланували понад 26,75 млн грн. Станом на 1 вересня профінансували 16,53 млн грн.

Таким чином, за двома зазначеними напрямами у 2026 році місто передбачило загалом понад 31,16 млн грн, тоді як фактичне фінансування станом на 1 вересня становило близько 16,55 млн грн.

У міській раді також уточнили, що висаджування дерев, кущів та однорічних рослин проводять у межах поточних ремонтів об’єктів озеленення. Окремих сум саме на закупівлю та висаджування рослин у відповіді не навели.

Виконання відповідних робіт на території Чернівецької міської територіальної громади забезпечував Чернівецький міський комунальний виробничий трест зеленого господарства та протизсувних робіт.

У відповіді міськради не пояснюється, чому станом на 1 вересня 2026 року фінансування поточних ремонтів об’єктів озеленення було значно нижчим за передбачену суму. Також не наведено деталізованих витрат окремо на висаджування дерев і кущів та видалення аварійних дерев.

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