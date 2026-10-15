Миллионы на зеленые Черновцы: сколько средств реально направили на озеленение в 2026 году

В Черновцах в 2026 году на текущий ремонт объектов озеленения предусмотрено 4,4 млн грн, однако по состоянию на 1 сентября фактически профинансировали только 27 821 грн. Такие данные Черновицкий городской совет предоставил в ответ на журналистский запрос интернет-порталу "Комментарии".

Зеленые зоны в городе Черновцы. Фото: из открытых источников

Согласно информации горсовета, в 2024 году на текущий ремонт объектов озеленения заложили 5,15 млн. грн., из которых профинансировали более 5 млн. грн. В 2025 году предусмотренная сумма составила 5,45 млн. грн., а фактическое финансирование почти полностью соответствовало плану – 5,45 млн. грн.

Другая статья расходов – содержание зеленых насаждений, охватывающих уход за растительностью, ее сохранение и восстановление, а также удаление аварийных и сухостойных деревьев.

На эти нужды в 2024 году предусмотрели почти 18,6 млн. грн. и профинансировали практически всю сумму. В 2025 году бюджетное назначение составило около 20,2 млн. грн., однако фактически направили 18,12 млн. грн.

В 2026 году на содержание зеленых насаждений запланировано более 26,75 млн. грн. По состоянию на 1 сентября профинансировано 16,53 млн грн.

Таким образом, по двум указанным направлениям в 2026 году город предусмотрел в общей сложности более 31,16 млн грн, тогда как фактическое финансирование по состоянию на 1 сентября составило около 16,55 млн грн.

В городском совете также уточнили, что высадка деревьев, кустов и однолетних растений производится в рамках текущих ремонтов объектов озеленения. Отдельные суммы именно на закупку и высадку растений в ответ не привели.

Выполнение соответствующих работ на территории Черновицкого городского территориального общества обеспечивал Черновицкий городской коммунальный производственный трест зеленого хозяйства и противооползневых работ.

В ответе горсовета не объясняется, почему по состоянию на 1 сентября 2026 года финансирование текущих ремонтов объектов озеленения было значительно ниже предусмотренной суммы. Также не приведены детализированные расходы отдельно на высадку деревьев и кустов и удаление аварийных деревьев.

Также издание "Комментарии" сообщало – коммунальное имущество Черновцов сдают в аренду: кто платит больше и где накопились долги.