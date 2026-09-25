Комунальне майно Чернівців здають в оренду: хто платить найбільше і де накопичилися борги

Чернівецька міська рада оприлюднила дані про використання комунального майна у відповідь на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі". Йдеться про нежитлові приміщення та інші об’єкти власності громади, які передані в оренду або користування.

Комунальне майно Чернівців

За інформацією міськради, у 2024 році від оренди комунального майна до бюджету надійшло 60,1 млн грн. У 2025 році ця сума зросла до 69,4 млн грн. За дев’ять місяців 2026 року, станом на 21 вересня, бюджет уже отримав 54,3 млн грн. Таким чином, загальні надходження за зазначений період становлять 183,8 млн грн.

Міськрада також надала перелік майна, яке станом на 21 вересня 2026 року перебуває в оренді або користуванні. Документ містить дані про орендаря, адресу об’єкта, дату укладення та завершення договору, щомісячне нарахування, заборгованість і спосіб передачі майна.

При цьому окремо річна орендна плата за кожним договором міськрадою не обліковується. У документі наведено саме місячне нарахування, тому річну суму за конкретним договором можна визначити шляхом розрахунку.

Із переліку видно, що комунальні об’єкти передавалися як через аукціони, так і без проведення аукціону. Серед орендарів є приватні підприємці та компанії, банки, мобільні оператори, медичні установи, громадські й благодійні організації, державні структури та навчальні заклади.

Окремий блок документа стосується боргів. Станом на 21 вересня 2026 року в переліку є договори із заборгованістю в десятки тисяч гривень, а за окремими об’єктами сума перевищує 100 тисяч гривень. Наприклад, за одним із договорів на вулиці Кобилянської заборгованість становить понад 132,6 тис. грн, ще за одним – понад 100,6 тис. грн. Водночас у документі від’ємні значення позначені як переплата.

Загалом наданий міськрадою перелік дозволяє побачити не лише масштаб доходів від комунальної нерухомості, а й те, наскільки різняться умови її використання та платіжна дисципліна орендарів. Повний перелік об’єктів, щомісячних нарахувань, боргів і способів передачі майна міститься у додатку до відповіді міської ради.

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