Коммунальное имущество Черновцов сдают в аренду: кто платит больше всего и где накопились долги

Черновицкий городской совет обнародовал данные об использовании коммунального имущества в ответ на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии". Речь идет о нежилых помещениях и других объектах собственности общины, которые переданы в аренду или пользование.

Коммунальное имущество Черновцов

По информации горсовета, в 2024 году от аренды коммунального имущества в бюджет поступило 60,1 млн. грн. В 2025 году эта сумма выросла до 69,4 млн. грн. За девять месяцев 2026 года по состоянию на 21 сентября бюджет уже получил 54,3 млн грн. Таким образом, общие поступления за указанный период составляют 183,8 млн. грн.

Горсовет также предоставил перечень имущества, которое на 21 сентября 2026 года находится в аренде или пользовании. Документ содержит данные об арендаторе, адресе объекта, дате заключения и завершении договора, ежемесячном начислении, задолженности и способе передачи имущества.

При этом отдельно годовая арендная плата по каждому договору горсоветом не учитывается. В документе приведено самое месячное начисление, поэтому годовую сумму по конкретному договору можно определить путем расчета.

Из перечня видно, что коммунальные объекты передавались как через аукционы, так и без аукциона. Среди арендаторов есть частные предприниматели и компании, банки, мобильные операторы, медицинские учреждения, общественные и благотворительные организации, государственные структуры и учебные заведения.

Отдельный блок документа касается долгов. По состоянию на 21 сентября 2026 в перечне есть договоры с задолженностью в десятки тысяч гривен, а по отдельным объектам сумма превышает 100 тысяч гривен. Например, по одному из договоров на улице Кобылянской задолженность составляет более 132,6 тыс. грн, еще по одному – более 100,6 тыс. грн. В то же время в документе отрицательные значения обозначены как переплата.

В общем, предоставленный горсоветом перечень позволяет увидеть не только масштаб доходов от коммунальной недвижимости, но и то, насколько отличаются условия ее использования и платежная дисциплина арендаторов. Полный список объектов, ежемесячных начислений, долгов и способов передачи имущества содержится в приложении к ответу городского совета.

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