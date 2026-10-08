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Мільйони на утримання порожніх об’єктів: у Черкасах дали категоричну відповідь

У міськраді заявили, що в комунальній власності немає об’єктів, які фактично не використовуються або використовуються не в повному обсязі

8 жовтня 2026, 17:00
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Кравцев Сергей

Черкаська міська рада заявила, що у власності територіальної громади немає об’єктів міської інфраструктури, які фактично не використовуються або використовуються лише частково. Про це йдеться у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Мільйони на утримання порожніх об’єктів: у Черкасах дали категоричну відповідь

Об’єкти міської інфраструктури міста Черкаси

Журналісти просили міськраду надати перелік таких об’єктів станом на дату відповіді, а також вказати, скільки бюджетних коштів витрачалося на їхнє утримання, охорону, комунальні послуги, ремонти та інші потреби у 2024, 2025 та 2026 роках окремо по кожному об’єкту. Також запит стосувався балансоутримувачів відповідного майна.

Однак у Черкаській міськраді зазначили, що таких об’єктів у власності територіальної громади немає.

"У власності територіальної громади міста Черкаси відсутні об’єкти міської інфраструктури, які фактично не використовуються або використовуються не в повному обсязі, тому витрати на такі об’єкти відсутні", — йдеться у відповіді.

Таким чином, міськрада не надала переліку об’єктів та сум видатків за три роки, оскільки, відповідно до її офіційної позиції, підстав для формування такого переліку немає.

З відповіді також випливає, що бюджет Черкас не витрачає кошти на утримання комунальної інфраструктури, яка фактично простоює або використовується не на повну потужність.

Водночас питання стосувалося саме об’єктів, які міська влада могла б вважати невикористовуваними чи частково використовуваними. Тому відповідь міськради фактично є категоричним запереченням наявності таких об’єктів у комунальній власності.

Також видання "Коментарі" повідомляло – сотні мільйонів на зарплати та "секретні" премії: скільки коштують чиновники Хмельницького під час війни.




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