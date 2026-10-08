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Миллионы на содержание пустых объектов: в Черкассах дали категорический ответ

В горсовете заявили, что в коммунальной собственности нет объектов, которые фактически не используются или используются не в полном объеме

8 октября 2026, 17:00
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Кравцев Сергей

Черкасский городской совет заявил, что в собственности территориального общества нет объектов городской инфраструктуры, которые фактически не используются или используются лишь частично. Об этом говорится в ответе на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Миллионы на содержание пустых объектов: в Черкассах дали категорический ответ

Объекты городской инфраструктуры города Черкассы

Журналисты просили горсовет предоставить перечень таких объектов на дату ответа, а также указать, сколько бюджетных средств тратилось на их содержание, охрану, коммунальные услуги, ремонты и другие нужды в 2024, 2025 и 2026 годах отдельно по каждому объекту. Также запрос касался балансодержателей соответствующего имущества.

Однако в Черкасском горсовете отметили, что таких объектов в собственности территориального общества нет.

"В собственности территориального общества города Черкассы отсутствуют объекты городской инфраструктуры, которые фактически не используются или используются не в полном объеме, поэтому расходы на такие объекты отсутствуют", — говорится в ответе.

Таким образом, горсовет не предоставил перечень объектов и сумм расходов за три года, поскольку, согласно его официальной позиции, оснований для формирования такого перечня нет.

Из ответа также следует, что бюджет Черкасс не тратит средства на содержание коммунальной инфраструктуры, которая фактически простаивает или используется не в полную мощность.

В то же время вопрос касался именно объектов, которые городские власти могли бы считать неиспользуемыми или частично используемыми. Поэтому ответ горсовета фактически категорически отрицает наличие таких объектов в коммунальной собственности.

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