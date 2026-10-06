Сотні мільйонів на зарплати та «секретні» премії: скільки коштують чиновники Хмельницького під час війни

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради оприлюднив офіційну інформацію щодо видатків на утримання та оплату праці чиновницького апарату у 2026 році. Відповідь на офіційний запит журналістів інтернет-порталу "Коментарі" підписав заступник міського голови Михайло Кривак.

Хмельницька міськрада

Згідно з наданими даними, станом на 1 січня 2026 року загальна чисельність працівників Хмельницької міської ради становить 646 осіб. На їхнє утримання та заробітну плату в бюджеті міста на 2026 рік було кошторисно призначено вражаючу суму – 261 445,61 тис. грн (понад 261,4 мільйона гривень).

Лише за перші 8 місяців 2026 року чиновникам Хмельницької міськради з міської скарбниці вже фактично виплачено 173 202,62 тис. грн.

Якщо детально проаналізувати структуру виплаченої заробітної плати, стає зрозуміло, що значна частина коштів спрямовується не стільки на базові оклади, скільки на різноманітні заохочення, надбавки та додаткові виплати: Премії за 8 місяців склали 54 356,8 тис. грн (понад 54,3 млн грн). Надбавки різного характеру коштували бюджету 33 942,8 тис. грн (майже 34 млн грн). Інші виплати (зокрема матеріальні допомоги, оздоровчі тощо) сягнули 84 903,02 тис. грн (майже 85 млн грн).

Таким образом, левова частка коштів виплачується саме у вигляді додаткових стимулюючих нарахувань.

Окрему увагу ми приділили питанню високооплачуваних кадрів у стінах міськради. Як свідчить офіційна відповідь: більше 50 тисяч гривень щомісяця нараховували 12 працівникам Хмельницької міської ради. Понад 100 тисяч гривень заробітної плати отримував 1 працівник.

Водночас у документі зазначено, що працівників із нарахованою заробітною платою в діапазоні від 75 тис. грн (у категорії понад 75 тис. грн без перевищення 100 тис. грн) окремо не виділено, а конкретні посади осіб з найвищими доходами міська рада воліла не розкривати, обмежившись лише узагальненою кількістю.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Житомирській міськраді розкрили зарплати чиновників: скільки людей отримують понад 50 тисяч.



