Мільйони для переселенців: на Львівщині назвали громади, які отримали найбільше грошей на житло для ВПО

Львівщина продовжує залучати державні кошти для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. У відповідь на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі" у Львівській обласній військовій адміністрації повідомили, які саме громади області отримали фінансування на створення житлового фонду для переселенців та на що будуть спрямовані ці кошти.

Переселенці на Львівщині

Як зазначили в ЛОВА, у 2026 році державну субвенцію на реалізацію проєктів із забезпечення житлом ВПО отримали п'ять територіальних громад області. Загальний обсяг фінансування перевищив 52 мільйони гривень.

Найбільше коштів дісталося Новороздільській громаді – майже 24,9 млн грн. Яворівська громада отримала понад 13 млн грн, Великолюбінська – 7,83 млн грн, Комарнівська – 3,27 млн грн, а Новояричівська – понад 3,1 млн грн.

В адміністрації наголошують, що державні кошти не спрямовуються на нове будівництво житла. Відповідно до затвердженого урядом порядку фінансування, субвенції використовуються виключно для реконструкції, реставрації та капітального ремонту наявних будівель, які в майбутньому можуть бути пристосовані для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Окремо в ЛОВА звернули увагу на те, що обласна адміністрація не виступає замовником робіт і не визначає підрядників. Ці функції покладені безпосередньо на територіальні громади або уповноважені ними структури. Саме вони проводять тендери, укладають договори та відповідають за реалізацію проєктів.

Водночас в області вже є приклади реалізації подібних ініціатив. Зокрема, у 2024 році в межах обласної програми фінансувалася реставрація корпусу Ходорівської міської лікарні, який переобладнують для проживання евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб. На виконання будівельно-монтажних робіт було спрямовано майже 2 млн грн з обласного бюджету. Реалізація проєкту триває і нині вже за рахунок коштів місцевого бюджету.

На тлі триваючої війни та постійного збільшення потреб у житлі для переселенців питання ефективного використання державних коштів залишається одним із ключових викликів для місцевої влади. Від того, наскільки швидко громади зможуть реалізувати проєкти реконструкції, залежить забезпечення дахом над головою тисяч українців, які були змушені залишити свої домівки через російську агресію.

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