Миллионы для переселенцев: на Львовщине назвали общины, которые получили больше всего денег на жилье для ВПО

Львовщина продолжает привлекать государственные средства по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц. В ответ на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии" во Львовской областной военной администрации сообщили, какие именно общины области получили финансирование создания жилищного фонда для переселенцев и на что будут направлены эти средства.

Переселенцы на Львовщине

Как отметили в ЛОВА, в 2026 году государственная субвенция на реализацию проектов по обеспечению жильем ВПЛ получила пять территориальных общин области. Общий объем финансирования превысил 52 миллиона гривен.

Больше всего средств досталось Новораздельской общине – почти 24,9 млн грн. Яворивская община получила более 13 млн грн, Великолюбинская – 7,83 млн грн, Комарновская – 3,27 млн грн, а Новояричевская – свыше 3,1 млн грн.

В администрации подчеркивают, что государственные средства не направляются на новое строительство жилья. В соответствии с утвержденным правительством порядком финансирования субвенции используются исключительно для реконструкции, реставрации и капитального ремонта имеющихся зданий, которые в будущем могут быть приспособлены для проживания внутренне перемещенных лиц.

Отдельно в ЛОВА обратили внимание, что областная администрация не выступает заказчиком работ и не определяет подрядчиков. Эти функции возложены непосредственно на территориальные общины или уполномоченные ими структуры. Именно они проводят тендеры, заключают договоры и отвечают за реализацию проектов.

В то же время в области уже есть примеры реализации подобных инициатив. В частности, в 2024 году в рамках областной программы финансировалась реставрация корпуса Ходоровской городской больницы, который будет переоборудован для проживания эвакуированных и внутренне перемещенных лиц. На выполнение строительно-монтажных работ было направлено около 2 млн грн из областного бюджета. Реализация проекта продолжается и сейчас уже за счет средств местного бюджета.

На фоне продолжающейся войны и постоянного увеличения потребностей жилья для переселенцев вопрос эффективного использования государственных средств остается одним из ключевых вызовов для местных властей. От того, насколько быстро общины смогут реализовать проекты реконструкции, зависит обеспечение крышей над головой тысяч украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за российской агрессии.

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