Мільйони чи крапля в морі: скільки держава реально вкладає у перекваліфікацію та бізнес ветеранів

Міністерство у справах ветеранів України суттєво збільшило фінансування програм підтримки колишніх військовослужбовців. Йдеться про професійну адаптацію, перекваліфікацію, грантову підтримку підприємництва та реінтеграцію ветеранів у мирне життя. Про це свідчить відповідь відомства на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Підтримка ветеранів в Україні

Згідно з наданими даними, загальний обсяг бюджетних коштів на відповідні програми зріс із 270,7 млн грн у 2024 році до 420 млн грн у 2025 році. У 2026 році фінансування вже заплановано на рекордному рівні – понад 746 млн грн. Найбільше коштів спрямовується через Український ветеранський фонд на розвиток ветеранського підприємництва. Якщо у 2024 році на гранти для ветеранів було використано майже 244 млн грн, то у 2025 році ця сума зросла до 386,9 млн грн, а на 2026 рік передбачено понад 666 млн грн.

Водночас статистика щодо професійної адаптації ветеранів виглядає значно скромнішою. У 2024 році послугами з перекваліфікації та навчання скористалися 928 осіб, у 2025 році – 1334 ветерани, а в першому кварталі 2026 року – лише 409 осіб.

Найактивніше програмами професійної адаптації користувалися ветерани Тернопільської області, де у 2025 році навчання та перекваліфікацію пройшли 199 осіб. Високі показники також продемонстрували Житомирська область – 155 осіб, Вінницька – 115 та Хмельницька – 98 ветеранів. Водночас у низці регіонів цифри залишаються мінімальними, а в Луганській області таких послуг не отримав жоден ветеран.

Окремий напрямок – підтримка ветеранів через грантові програми. У Мінветеранів наголошують, що кошти спрямовуються не лише на створення нових бізнесів, а й на розвиток уже діючих ветеранських підприємств, створення робочих місць та економічну реінтеграцію захисників після повернення з фронту. Саме цей напрямок залишається пріоритетним, про що свідчить постійне збільшення обсягів фінансування.

Втім, варто звернути увагу, що зі збільшенням кількості ветеранів після завершення бойових дій попит на перекваліфікацію, працевлаштування та власну справу зростатиме в рази. Тож уже зараз постає питання, чи вистачить нинішніх програм та ресурсів для того, щоб допомогти всім захисникам успішно повернутися до цивільного життя та знайти своє місце в економіці країни.

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