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Миллионы или капля в море: сколько государство реально вкладывает в переквалификацию и бизнес ветеранов

Минветеранов наращивает финансирование программ адаптации, но количество участников пока остается относительно небольшим

6 июня 2026, 17:00
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Кравцев Сергей

Министерство по делам ветеранов Украины существенно увеличило финансирование программ поддержки бывших военнослужащих. Речь идет о профессиональной адаптации, переквалификации, грантовой поддержке предпринимательства и реинтеграции ветеранов в мирную жизнь. Об этом свидетельствует ответ ведомства на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Миллионы или капля в море: сколько государство реально вкладывает в переквалификацию и бизнес ветеранов

Поддержка ветеранов в Украине

Согласно предоставленным данным, общий объем бюджетных средств на соответствующие программы вырос с 270,7 млн. грн. в 2024 году до 420 млн. грн. в 2025 году. В 2026 году финансирование уже запланировано на рекордном уровне – более 746 млн. грн. Больше средств направляется через Украинский ветеранский фонд на развитие ветеранского предпринимательства. Если в 2024 году на гранты для ветеранов было использовано почти 244 млн. грн., то в 2025 году эта сумма выросла до 386,9 млн. грн., а на 2026 год предусмотрено более 666 млн. грн.

В то же время статистика профессиональной адаптации ветеранов выглядит значительно скромнее. В 2024 году услугами по переквалификации и обучению воспользовались 928 человек, в 2025 году – 1334 ветерана, а в первом квартале 2026 года – только 409 человек.

Активнее всего программами профессиональной адаптации пользовались ветераны Тернопольской области, где в 2025 году обучение и переквалификацию прошли 199 человек. Высокие показатели продемонстрировали Житомирская область — 155 человек, Винницкая — 115 и Хмельницкая — 98 ветеранов. В то же время в ряде регионов цифры остаются минимальными, а в Луганской области таких услуг не получил ни один ветеран.

Отдельное направление – поддержка ветеранов через грантовые программы. В Минветеранов подчеркивают, что средства направляются не только на создание новых бизнесов, но и развитие уже действующих ветеранских предприятий, создание рабочих мест и экономическую реинтеграцию защитников после возвращения с фронта. Именно это направление остается приоритетным, о чем свидетельствует постоянное увеличение объемов финансирования.

Впрочем, следует обратить внимание, что с увеличением количества ветеранов после завершения боевых действий спрос на переквалификацию, трудоустройство и собственное дело будет расти в разы. Поэтому уже сейчас возникает вопрос, хватит ли нынешних программ и ресурсов для того, чтобы помочь всем защитникам успешно вернуться в гражданскую жизнь и найти свое место в экономике страны.

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Миллионы или капля в море: сколько государство реально вкладывает в переквалификацию и бизнес ветеранов - фото 2


Миллионы или капля в море: сколько государство реально вкладывает в переквалификацию и бизнес ветеранов - фото 2



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