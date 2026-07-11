Мільярди на відбудову Донеччини: які громади отримали найбільше компенсацій за зруйноване житло

Мешканці Донецької області подали понад 120 тисяч заяв на компенсації за пошкоджене та знищене житло в межах державної програми "єВідновлення". Найбільші суми виплат уже отримали жителі Покровської, Мирноградської та Костянтинівської громад. Такі дані Донецька обласна військова адміністрація надала у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Компенсація за житло у Донецькій області

Як повідомили в ОВА, станом на 9 липня 2026 року до Реєстру пошкодженого та знищеного майна мешканці області подали 25 278 заяв на отримання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомості. За результатами розгляду вже ухвалено 17 414 позитивних рішень, а загальна сума виплачених компенсацій становить 1,47 млрд грн.

Найбільшу активність за кількістю заяв продемонструвала Краматорська територіальна громада – 9 554 заяви, з яких 6 570 були задоволені. Загальна сума компенсацій тут досягла 580 млн грн. Друге місце посіла Слов'янська громада, де подано 5 833 заяви, ухвалено 4 753 позитивних рішення, а виплати склали 406 млн грн.

Ще масштабнішими є показники щодо компенсацій за знищене житло. За інформацією Донецької ОВА, мешканці області подали 94 052 заяви. За результатами їх розгляду ухвалено 32 596 позитивних рішень. Заявникам уже сформовано 38 883 житлові сертифікати на загальну суму 46,85 млрд грн, а також здійснено 17 грошових компенсацій на 32,26 млн грн.

Абсолютним лідером за кількістю заяв і сумою компенсацій стала Покровська громада. Тут зареєстровано 19 756 заяв, ухвалено 5 787 позитивних рішень, а загальна сума наданої компенсації сягнула 8,06 млрд грн.

На другому місці опинилася Мирноградська громада із 14 046 заявами, 5 848 позитивними рішеннями та компенсаціями на 7,03 млрд грн. До трійки лідерів також увійшла Костянтинівська громада, де подано 13 561 заяву, ухвалено 3 182 позитивні рішення, а сума компенсацій становить 4,8 млрд грн.

В ОВА наголошують, що компенсації виплачуються відповідно до Закону України №2923-IX, який визначає механізм відшкодування за пошкоджене або знищене внаслідок російської збройної агресії нерухоме майно. Дані постійно оновлюються у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна, а розгляд нових заяв триває.

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