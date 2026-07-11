Миллиарды на восстановление Донетчины: какие общины получили больше компенсаций за разрушенное жилье

Жители Донецкой области подали более 120 тысяч заявлений на компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье в рамках государственной программы "Восстановление". Наибольшие суммы выплат уже получили жители Покровской, Мирноградской и Константиновской общин. Такие данные Донецкая областная военная администрация предоставила в ответ на журналистский запрос интернет-порталу "Комментарии".

Компенсация за жилье в Донецкой области

Как сообщили в ОВА, по состоянию на 9 июля 2026 в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества жители области подали 25 278 заявлений на получение компенсации за поврежденные объекты недвижимости. По результатам рассмотрения уже принято 17414 положительных решений, а общая сумма выплаченных компенсаций составляет 1,47 млрд грн.

Наибольшую активность по количеству заявлений продемонстрировала Краматорская территориальная община – 9554 заявления, из которых 6570 были удовлетворены. Общая сумма компенсаций здесь достигла 580 млн. грн. Второе место заняла Славянская община, где подано 5 833 заявления, принято 4 753 положительных решения, а выплаты составили 406 млн грн.

Еще масштабнее показатели компенсаций за уничтоженное жилье. По информации Донецкой ОВА, жители области подали 94 052 заявления. По результатам их рассмотрения принято 32596 положительных решений. Заявителям уже сформировано 38 883 жилищных сертификата на общую сумму 46,85 млрд грн, а также осуществлено 17 денежных компенсаций на 32,26 млн грн.

Абсолютным лидером по количеству заявлений и сумме компенсаций стала Покровская община. Здесь зарегистрировано 19 756 заявлений, принято 5 787 положительных решений, а общая сумма предоставленной компенсации составила 8,06 млрд грн.

На втором месте оказалась Мирноградская община с 14046 заявлениями, 5848 положительными решениями и компенсациями на 7,03 млрд грн. В тройку лидеров также вошла Константиновская община, где подано 13 561 заявление, принято 3 182 положительных решения, а сумма компенсаций составляет 4,8 млрд грн.

В ОВА подчеркивают, что компенсации выплачиваются в соответствии с Законом Украины №2923-IX, определяющим механизм возмещения за поврежденное или уничтоженное в результате российской вооруженной агрессии недвижимое имущество. Данные постоянно обновляются в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества, а рассмотрение новых заявлений продолжается.

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