Михайло Федоров приїхав з-за кордону і анонсував нові проєкти

Колишній міністр оборони Михайло Федоров поділився ключовими результатами свого закордонного відрядження, спрямованого на масштабне залучення інвестицій у сферу українських військових технологій. За його словами, за підсумками перемовин з міжнародними партнерами Україні вдалося забезпечити фінансову підтримку для створення безпрецедентного інвестиційного інструменту в галузі оборони.

Михайло Федоров

"По-перше, ми зустрілися з багатьма донорами, які потенційно можуть профінансувати подальшу трансформацію нашої країни, особливо в напрямку цифрової держави, AI, запуску нових продукті в, – зазначив Федоров. – І важливо використовувати мої контакти по всьому світу, для того, щоб залучати додаткові кошти в Україну, для того, щоб продовжити це робити, і навпаки масштабувати все, що було до цього, щоб все не зупинялося".

Найважливішим практичним досягненням поїздки стало залучення капіталу для розвитку вітчизняних мілітарі-розробок. Нова фінансова структура допоможе масштабувати як перспективні винаходи, так і вже перевірені бойовим досвідом виробництва.

" В далося залучити ресурси, які дозволять створити в Україні найбільший венчурний фонд в напрямку Defense Tech, — наголосив урядовець, — який інвестуватиме у військові стартапи та сталі компанії, а також шукатиме рішення для проблем, які є сьогодні та будуть завтра".

Окремо колишній очільник Міноборони деталізував три ключові вектори військово-технічного прогресу, на яких держава концентруватиме максимальні зусилля найближчим часом. Першочерговим завданням є збереження особового складу завдяки автоматизації бойових процесів, далі йде посилення протиповітряного купола та нарощування вітчизняного далекобійного потенціалу.

" Т ри пріоритети військово-технологічного розвитку, — підкреслив Федоров . — Перший — це сенсоризація та роботизація фронту, щоб захистити життя військових. Другий напрямок — це реактивные перехоплювачі, дешеві ракети та інші засоби, щоб захистити небо. Третій — це напрямок дешевих ударних ракет, зокрема, зі штучним інтелектом".

Окрім фінансування виробництва, планується інституціоналізувати накопичений бойовий досвід останнього року. В Україні буде розгорнуто спеціальну аналітичну платформу, яка займатиметься стратегічним прогнозуванням та пошуком слабких місць в оборонній доктрині ворога.

"Також планується створення аналітичного центру, — підсумував експосадовець . — За останні 7–8 місяців ми знайшли ключ до росіян: як можна знаходити їхні вразливості, бити, перехоплювати ініціативу в небі та на землі. П отрібно використовувати цей досвід, щоб прогнозувати наступні кроки війни і генерувати рішення".

Впровадження цих технологічних рішень має суттєво змінити паритет сил на полі бою та прискорити інтеграцію штучного інтелекту в українську систему управління військами.

"І моя задача сьогодні – це знаходити рішення, яке дозволить нам перемогти в війні за незалежність, зупинити війну і зробити це завдяки інноваціям, технологіям, асиметрії, – наостанок зауважив Михайло Федоров. – Тобто все, що я робив до цього, ми продовжуємо робити з нашою командою. Я сподіваюся, що це додасть надії комусь, у кого надія є, або поверне надію тому, хто її починає втрачати. Все точно буде добре. Ми знайдемо рішення на всі проблеми, які є. Кожен на своєму місці, незважаючи від статусу, де ми б не знаходилися. Ми продовжуємо боротися".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав про скандал із бронюванням Федорова: очільників фонду "Східна Європа" примусово доставлять на засідання ТСК.