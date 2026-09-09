Михаил Федоров приехал из-за границы и анонсировал новые проекты

Бывший министр обороны Михаил Федоров поделился ключевыми результатами своей заграничной командировки, направленной на масштабное привлечение инвестиций в сферу украинских военных технологий. По его словам, по итогам переговоров с международными партнерами Украине удалось обеспечить финансовую поддержку создания беспрецедентного инвестиционного инструмента в области обороны.

Михаил Федоров

"Во-первых, мы встретились со многими донорами, которые потенциально могут профинансировать дальнейшую трансформацию нашей страны, особенно в направлении цифрового государства, AI, запуска новых продуктов , – отметил Федоров. – И важно использовать мои контакты по всему миру, для того чтобы привлекать дополнительные средства в Украину, для того, чтобы продолжить это делать, и наоборот масштабировать все, что было до этого, чтобы все не останавливалось".

Важнейшим практическим достижением поездки стало привлечение капитала для развития отечественных милитари-разработок. Новая финансовая структура поможет масштабировать как перспективные изобретения, так и уже проверенные боевым опытом производства.

"Удалось привлечь ресурсы, которые позволят создать в Украине крупнейший венчурный фонд в направлении Defense Tech, — подчеркнул чиновник, — который будет инвестировать в военные стартапы и стали компании, а также будет искать решения для сегодняшних и завтрашних проблем".

Отдельно бывший глава Минобороны детализировал три ключевых вектора военно-технического прогресса, на которых государство будет концентрировать максимальные усилия в ближайшее время. Первоочередной задачей является сохранение личного состава благодаря автоматизации боевых процессов, дальше усиление противовоздушного купола и наращивание отечественного дальнобойного потенциала.

" Три приоритета военно-технологического развития, — подчеркнул Федоров . — Первый — сенсоризация и роботизация фронта, чтобы защитить жизнь военных. Второе направление – это реактивные перехватчики, дешевые ракеты и другие средства, чтобы защитить небо. Третье — это направление дешевых ударных ракет, в частности с искусственным интеллектом".

Кроме финансирования производства, планируется институционализировать накопленный боевой опыт последнего года. В Украине будет развернута специальная аналитическая платформа, которая будет заниматься стратегическим прогнозированием и поиском слабых мест в оборонной доктрине врага.

"Также планируется создание аналитического центра, — подытожил чиновник . — За последние 7–8 месяцев мы нашли ключ к россиянам: как можно находить их уязвимости, избивать, перехватывать инициативу в небе и на земле. Нужно использовать этот опыт, чтобы прогнозировать следующие шаги войны и генерировать решения".

Внедрение этих технологических решений должно существенно изменить паритет сил на поле боя и ускорить интеграцию искусственного интеллекта в украинскую систему управления войсками.

"И моя задача сегодня – это находить решение, которое позволит нам победить в войне за независимость, остановить войну и сделать это благодаря инновациям, технологиям, асимметрии, – заключил Михаил Федоров. – То есть все, что я делал до этого, мы продолжаем делать с нашей командой. Я надеюсь, что это придаст надежды кому-то, у кого надежда есть или вернет надежду тому, кто ее начинает терять. Всё точно будет хорошо. Мы найдем решение на все проблемы, которые есть. Каждый на своем месте, несмотря на статус, где мы бы не находились. Мы продолжаем сражаться".

Напомним, портал "Комментарии" писал о скандале с бронированием Федорова: руководителей фонда "Восточная Европа" принудительно доставят на заседание ВСК.