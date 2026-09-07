До керівництва фонду «Східна Європа», який забронював за один день Федорова, застосують примусовий привід на засідання ТСК

Представників фонду "Східна Європа", які проігнорували парламентську ТСК, примусово доставлять на її засідання, повідомляє Укрінформ. Також на засідання ТСК не з’явився Михайло Федоров, який отримав бронь у цьому ж фонді наступного дня після працевлаштування.

Михайло Федоров

За словами голови ТСК ВР з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони та антикорупційного законодавства Олексія Гончаренка, до представників фонду "Східна Європа" вирішили застосувати процедуру примусового приводу.

"Замість того, щоб прийти і дати свідчення парламентської комісії, Фонд вирішив відбутися відпискою. Окремо хотів би звернутися до юристів Фонду. Не вам визначати парламенту, яка інформація має бути "конфіденційною", а яка – ні. Краще подумайте про наслідки неявки на засідання парламентської комісії", – написав Гончаренко.

За його ініціативи члени комісії підтримали звернення до Нацполіції про використання процедури приводу для уповноваженої особи фонду "Східна Європа" (президент фонду, директорка з операційних питань або інша уповноважена особа організації) на наступне засідання, яке відбудеться 14 вересня.

Також на 14 вересня ТСК повторно викликала колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Члени комісії зазначили, що у разі його перебування за кордоном, готові заслухати його онлайн.

Голова ТСК нагадав, що ігнорування викликів ТСК карається законом.

Також Гончаренко повідомив, що Михайло Федоров працює радником президента зі стратегічних питань Фонду "Східна Європа" з 17 липня, а вже наступного дня він отримав бронювання. Відповідну інформацію Фонд "Східна Європа" надав у відповідь на запит Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Раніше Михайло Федоров оголосив про запуск компанії у сфері оборонних технологій, першим лід-інвестором якої стане CEO американської технологічної компанії Palantir Алекс Карп. У відповідь на цю новину заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Тетяна Ніколаєнко та нардеп Олексій Гончаренко заявили про наявний конфлікт інтересів у діях ексміністра оборони, що є порушенням антикорупційного законодавства.

Також після призначення Федорова радником міністра оборони Італії журналісти заявили про загрозу розкриття ним держтаємниці.