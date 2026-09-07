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К руководству фонда «Восточная Европа», забронировавшему за один день Федорова, применят принудительный привод на заседание ВСК

Скандал с бронированием Федорова: руководителей фонда "Восточная Европа" принудительно доставят на заседание ВСК

7 сентября 2026, 19:03
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Недилько Ксения

Представителей фонда "Восточная Европа", которые проигнорировали парламентскую ВСК, принудительно доставят на ее заседание, сообщает Укринформ. Также на заседание ВСК не явился Михаил Федоров, получивший бронь в этом же фонде на следующий день после трудоустройства.

К руководству фонда «Восточная Европа», забронировавшему за один день Федорова, применят принудительный привод на заседание ВСК

Михаил Федоров

По словам главы ВСК ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны и антикоррупционного законодательства Алексея Гончаренко, к представителям фонда "Восточная Европа" решили применить процедуру принудительного повода.

"Вместо того чтобы прийти и дать показания парламентской комиссии, Фонд решил отделаться отпиской. Отдельно хотел бы обратиться к юристам Фонда. Не вам определять парламенту, какая информация должна быть "конфиденциальной", а какая – нет. Лучше подумайте о последствиях неявки на заседание парламентской комиссии", – написал Гончаренко.

По его инициативе члены комиссии поддержали обращение в Нацполицию об использовании процедуры повода для уполномоченного лица фонда "Восточная Европа" (президент фонда, директор по операционным вопросам или другое уполномоченное лицо организации) на следующее заседание, которое состоится 14 сентября.

Также на 14 сентября ВСК повторно вызвал бывшего министра обороны Михаила Федорова. Члены комиссии отметили, что в случае его пребывания за границей готовы заслушать его онлайн.

Глава ВСК напомнил, что игнорирование вызовов ВСК наказывается законом.

Также Гончаренко сообщил, что Михаил Федоров работает советником президента по стратегическим вопросам Фонда "Восточная Европа" с 17 июля, а уже на следующий день он получил бронирование. Соответствующую информацию Фонд "Восточная Европа" предоставил в ответ по запросу Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Ранее Михаил Федоров объявил о запуске компании в сфере оборонных технологий, первым лид-инвестором которой станет CEO американской технологической компании Palantir Алекс Карп. В ответ на эту новость заместитель председателя Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Татьяна Николаенко и нардеп Алексей Гончаренко заявили о конфликте интересов в действиях экс-министра обороны, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

Также после назначения Федорова советником министра обороны Италии журналисты заявили об угрозе раскрытия им гостайны.

 



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