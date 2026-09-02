Михайло Драпатий повністю змінює керівництво Збройними Силами України

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий представив ключові Принципи, які ляжуть в основу його керівництва Збройними Силами України в умовах повномасштабної війни. Оприлюднений документ чітко окреслює стратегічні пріоритети, очікування від командного складу та штабів, а також фундаментальні підходи до трансформації українського війська. Головнокомандувач наголосив, що ключовим завданням армії є здатність адаптуватися до викликів швидше за ворога, водночас розбудовуючи сучасне військо майбутнього.

Михайло Драпатий. Фото з відкритих джерел

Нова доктрина керівництва українською армією базується на глибокій повазі до військовослужбовців та впровадженні прозорих правил гри на всіх рівнях військової ієрархії. Документ покликаний зробити армійську службу більш передбачуваною та справедливою.

"В основі Принципів — люди", — чітко зазначається у програмній заяві Головнокомандувача. Саме захисників і захисниць Михайло Драпатий визначив як головну бойову силу держави, додавши: "Найціннішою бойовою спроможністю Збройних Сил Головнокомандувач називає військовослужбовців".

З огляду на це, суттєво зміщуються акценти у роботі керівної ланки на фронті та в тилу. Тепер кожен офіцер несе персональну відповідальність не лише за успіх бойової операції.

"Командир відповідає не лише за виконання завдання, а й за підготовку та збереження особового складу, розвиток підлеглих і недопущення невиправданого ризику", — йдеться у тексті оприлюднених Принципів.

Суттєві зміни очікують і на кадрову політику, де ключову роль відтепер відіграватимуть реальні здобутки на полі бою. Задум керівництва полягає в тому, що "служба має ставати прогнозованою і справедливою, а кадрові рішення — ґрунтуватися на професійності та результатах".

Жорсткіші вимоги висунуто і до управлінського апарату, який часто критикували за повільність. Михайло Драпатий чекає від штабів "менше бюрократії, швидших рішень і роботи в інтересах військ".

Водночас усе військо має демонструвати гнучкість, "розумну ініціативу, здатність визнавати помилки, швидко перетворювати бойовий досвід на зміни та адаптуватися швидше за противника".

Філософія нових Принципів зводиться до безперервного прогресу під час запеклих боїв.

"Головний підхід — одночасно вести війну і будувати військо майбутнього", — резюмував Головнокомандувач, підкресливши, що "кожен етап цієї війни має залишати Збройні Сили України сильнішими".

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