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Михаил Драпатый полностью меняет руководство Вооруженными Силами Украины

Воевать и строить армию будущего: Михаил Драпатый назвал приоритеты развития ВСУ

2 сентября 2026, 14:43
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Недилько Ксения

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатий представил ключевые Принципы, лежащие в основе его руководства Вооруженными Силами Украины в условиях полномасштабной войны. Обнародованный документ четко определяет стратегические приоритеты, ожидания от командного состава и штабов, а также фундаментальные подходы к трансформации украинской армии. Главнокомандующий подчеркнул, что ключевой задачей армии является способность адаптироваться к вызовам быстрее врага, в то же время развивая современное войско будущего.

Михаил Драпатый полностью меняет руководство Вооруженными Силами Украины

Михаил Драпатый. Фото из открытых источников

Новая доктрина руководства украинской армией базируется на глубоком уважении военнослужащих и внедрении прозрачных правил игры на всех уровнях военной иерархии. Документ призван сделать армейскую службу более предсказуемой и справедливой.

"В основе Принципов — люди", — четко отмечается в программном заявлении Главнокомандующего. Именно защитников и защитниц Михаил Драпатый определил как главную боевую силу государства, добавив: "Самой ценной боевой способностью Вооруженных Сил Главнокомандующий называет военнослужащих".

Учитывая это, существенно смещаются акценты в работе руководящего звена на фронте и в тылу. Теперь каждый офицер несет персональную ответственность не только за успех боевой операции.

"Командир отвечает не только за выполнение задачи, но и за подготовку и сохранение личного состава, развитие подчиненных и недопущение неоправданного риска", — говорится в обнародованных Принципах.

Существенные изменения ожидают и кадровую политику, где ключевую роль отныне будут играть реальные достижения на поле боя. Замысел руководства состоит в том, что "служба должна становиться прогнозируемой и справедливой, а кадровые решения — основываться на профессионализме и результатах".

Более жесткие требования предъявлены и к управленческому аппарату, который часто критиковали за медлительность. Михаил Драпатый ждет от штабов "меньше бюрократии, более быстрых решений и работы в интересах войск".

В то же время все войско должно демонстрировать гибкость, "умную инициативу, способность признавать ошибки, быстро превращать боевой опыт в изменения и адаптироваться быстрее противника".

Философия новых Принципов сводится к непрерывному прогрессу во время упорных боев.

"Главный подход — одновременно вести войну и строить войско будущего", — резюмировал Главнокомандующий, подчеркнув, что "каждый этап этой войны должен оставлять Вооруженные Силы Украины сильнее".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Кирилл Буданов прокомментировал вооруженное нападение на силовиков в Киеве.



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