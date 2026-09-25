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«Ми вже запізнюємось»: Марія Берлінська закликала негайно долучитися до розробки роботів-гуманоїдів для армії

Армія гуманоїдів в Україні: чому держава має терміново імпортувати та тестувати технології майбутнього, попри брак компонентів

25 вересня 2026, 17:58
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Недилько Ксения

Світові армії та сучасні збройні конфлікти перебувають на порозі масштабного впровадження антропоморфних технологій. Про це у своєму дописі заявила відома громадська діячка та засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська. За її оцінкою, ера застосування роботів-гуманоїдів безпосередньо на полі бою розпочнеться вже найближчим часом, що вимагає від України негайних і рішучих дій у технологічній сфері.

«Ми вже запізнюємось»: Марія Берлінська закликала негайно долучитися до розробки роботів-гуманоїдів для армії

Марія Берлінська. Фото з відкритих джерел

"Чи спроможні ми безпосередньо зараз з нуля створити власне військо таких людиноподібних роботів? Очевидно, що ні, — констатувала Марія Берлінська, аналізуючи поточний потенціал вітчизняного оборонно-промислового комплексу. — Реалізація подібного проєкту є надзвичайно складною, і ключовою перепоною тут виступає насамперед відсутність необхідної компонентної бази, хоча це й не єдина проблема".

Водночас експертка переконана, що наявні труднощі не повинні ставати на заваді розвитку цього перспективного оборонного напрямку. На її думку, Україна має діяти асиметрично та використовувати глобальні технологічні досягнення.

"Чи маємо ми можливість розпочати імпорт таких робототехнічних систем із різних куточків світу, проводити їхні випробування та намагатися відтворити у більш простих модифікаціях? — наголосила Берлінська, окреслюючи першочергові завдання для держави. — Ми не просто спроможні це зробити, ми зобов'язані діяти саме так. Якщо говорити відверто, українська сторона вже зараз відстає від цього глобального процесу".

Громадська діячка акцентувала на тому, що провідні світові індустрії вже налагодили масове виробництво подібних систем, і з конвеєрних ліній щодня сходять тисячі екземплярів антропоморфних роботів. З огляду на це, Берлінська закликала профільні відомства та розробників максимально прискорити темпи інтеграції роботизованих технологій, оскільки швидкість руху у цьому векторі безпосередньо впливатиме на майбутню обороноздатність країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент попередив про випробування Росією нових небезпечних безпілотників.



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