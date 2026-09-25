«Мы уже опаздываем»: Мария Берлинская призвала немедленно приобщиться к разработке роботов-гуманоидов для армии

Мировые армии и современные вооруженные конфликты находятся на пороге масштабного внедрения антропоморфных технологий. Об этом в своем сообщении заявила известная общественная деятель и основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская. По ее оценке, эра применения роботов-гуманоидов непосредственно на поле боя начнется уже в ближайшее время, что требует от Украины немедленных и решительных действий в технологической сфере.

Мария Берлинская. Фото из открытых источников

"Сможем ли мы прямо сейчас с нуля создать собственное войско таких человекоподобных роботов? Очевидно, что нет, констатировала Мария Берлинская, анализируя текущий потенциал отечественного оборонно-промышленного комплекса. — Реализация подобного проекта чрезвычайно сложна, и ключевой преградой здесь выступает прежде всего отсутствие необходимой компонентной базы, хотя это и не единственная проблема".

В то же время эксперт убеждена, что имеющиеся трудности не должны препятствовать развитию этого перспективного оборонного направления. По ее мнению, Украина должна действовать асимметрично и использовать глобальные технологические достижения.

"Имеем ли мы возможность начать импорт таких робототехнических систем из разных уголков мира, проводить их испытания и пытаться воспроизвести в более простых модификациях? — подчеркнула Берлинская, очерчивая первоочередные задачи государства. — Мы не просто способны это сделать, мы обязаны поступать именно так. Если откровенно говорить, украинская сторона уже сейчас отстает от этого глобального процесса".

Общественная деятельница акцентировала на том, что ведущие мировые индустрии уже наладили массовое производство подобных систем, и с конвейерных линий ежедневно сходят тысячи экземпляров антропоморфных роботов. Берлинская призвала профильные ведомства и разработчиков максимально ускорить темпы интеграции роботизированных технологий, поскольку скорость движения в этом векторе будет непосредственно влиять на будущую обороноспособность страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент предупредил об испытаниях Россией новых опасных беспилотников.