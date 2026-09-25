«Мы уже опаздываем»: Мария Берлинская призвала немедленно приобщиться к разработке роботов-гуманоидов для армии

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Недилько Ксения
Мировые армии и современные вооруженные конфликты находятся на пороге масштабного внедрения антропоморфных технологий. Об этом в своем сообщении заявила известная общественная деятель и основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская. По ее оценке, эра применения роботов-гуманоидов непосредственно на поле боя начнется уже в ближайшее время, что требует от Украины немедленных и решительных действий в технологической сфере.
Мария Берлинская. Фото из открытых источников
В то же время эксперт убеждена, что имеющиеся трудности не должны препятствовать развитию этого перспективного оборонного направления. По ее мнению, Украина должна действовать асимметрично и использовать глобальные технологические достижения.
Общественная деятельница акцентировала на том, что ведущие мировые индустрии уже наладили массовое производство подобных систем, и с конвейерных линий ежедневно сходят тысячи экземпляров антропоморфных роботов. Берлинская призвала профильные ведомства и разработчиков максимально ускорить темпы интеграции роботизированных технологий, поскольку скорость движения в этом векторе будет непосредственно влиять на будущую обороноспособность страны.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент предупредил об испытаниях Россией новых опасных беспилотников.