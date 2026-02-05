Рубрики
Недилько Ксения
Засновник месенджера Telegram Павло Дуров виступив із різкою критикою нових законодавчих ініціатив уряду Іспанії, назвавши їх кроком до створення "держави стеження". Він наголосив на безкомпромісній позиції компанії щодо захисту приватності: "Протягом усієї своєї історії Telegram не розкривав третім сторонам жодного байта даних повідомлень. І ми б радше закрили весь проєкт, ніж коли-небудь почали це робити".
«Ми б радше закрили проєкт»: Павло Дуров заявив про готовність ліквідувати Telegram заради захисту даних
За словами Дурова, Telegram уже попередив користувачів в Іспанії, що уряд Педро Санчеса просуває правила, які "загрожують інтернет-свободам". Зокрема, йдеться про обов’язкову перевірку віку через біометрію або посвідчення особи, що підриває анонімність. "Це створює прецедент для відстеження особистості КОЖНОГО користувача... Те, що починається з неповнолітніх, може поширитися на всіх", — підкреслив він.
Особливе занепокоєння у засновника платформи викликає запровадження кримінальної відповідальності для керівників соцмереж. Дуров вважає, що це призведе до надмірної цензури, оскільки платформи видалятимуть будь-який суперечливий контент, щоб уникнути ризику в'язниці. На його думку, такі заходи придушуватимуть політичне інакомислення та журналістику: "Ваш голос може бути наступним, якщо він кине виклик статус-кво".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що було б правильно заблокувати в Україні месенджер Telegram.
На її думку, це допоможе позбутися засилля російської мови та ворожого контенту серед підлітків. Про це мовна омбудсменка сказала в інтерв’ю "Радіо Свобода".
"Це необхідно зробити, як мені видається. Дійсно, якщо ми стратеги, якщо ми думаємо про завтра, якщо ми думаємо про Україну українську, у принципі, інакшої не буде. Або буде просто названа територія, як і називається, але тут України не буде, якщо ми не почнемо послідовно перекривати оці канали поширення ворожих наративів, ворожої пропаганди", – зазначила Івановська.