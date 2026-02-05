Засновник месенджера Telegram Павло Дуров виступив із різкою критикою нових законодавчих ініціатив уряду Іспанії, назвавши їх кроком до створення "держави стеження". Він наголосив на безкомпромісній позиції компанії щодо захисту приватності: "Протягом усієї своєї історії Telegram не розкривав третім сторонам жодного байта даних повідомлень. І ми б радше закрили весь проєкт, ніж коли-небудь почали це робити".

«Ми б радше закрили проєкт»: Павло Дуров заявив про готовність ліквідувати Telegram заради захисту даних

За словами Дурова, Telegram уже попередив користувачів в Іспанії, що уряд Педро Санчеса просуває правила, які "загрожують інтернет-свободам". Зокрема, йдеться про обов’язкову перевірку віку через біометрію або посвідчення особи, що підриває анонімність. "Це створює прецедент для відстеження особистості КОЖНОГО користувача... Те, що починається з неповнолітніх, може поширитися на всіх", — підкреслив він.

Особливе занепокоєння у засновника платформи викликає запровадження кримінальної відповідальності для керівників соцмереж. Дуров вважає, що це призведе до надмірної цензури, оскільки платформи видалятимуть будь-який суперечливий контент, щоб уникнути ризику в'язниці. На його думку, такі заходи придушуватимуть політичне інакомислення та журналістику: "Ваш голос може бути наступним, якщо він кине виклик статус-кво".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що було б правильно заблокувати в Україні месенджер Telegram.

На її думку, це допоможе позбутися засилля російської мови та ворожого контенту серед підлітків. Про це мовна омбудсменка сказала в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Це необхідно зробити, як мені видається. Дійсно, якщо ми стратеги, якщо ми думаємо про завтра, якщо ми думаємо про Україну українську, у принципі, інакшої не буде. Або буде просто названа територія, як і називається, але тут України не буде, якщо ми не почнемо послідовно перекривати оці канали поширення ворожих наративів, ворожої пропаганди", – зазначила Івановська.