Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выступил с резкой критикой новых законодательных инициатив правительства Испании, назвав их шагом к созданию "державы слежки". Он отметил бескомпромиссную позицию компании по защите приватности: "На протяжении всей своей истории Telegram не раскрывал третьим сторонам ни одного байта данных сообщений. И мы бы скорее закрыли весь проект, чем когда-либо начали это делать".

«Мы бы скорее закрыли проект»: Павел Дуров заявил о готовности ликвидировать Telegram ради защиты данных

По словам Дурова, Telegram уже предупредил пользователей в Испании, что правительство Педро Санчеса продвигает правила, "угрожающие интернет-свободам". В частности, речь идет об обязательной проверке возраста через биометрию или удостоверение подрывающего анонимность лица. "Это создает прецедент для отслеживания личности КАЖДОГО пользователя... То, что начинается с несовершеннолетних, может распространиться на всех", — подчеркнул он.

Особое беспокойство у основателя платформы вызывает введение уголовной ответственности для руководителей соцсетей. Дуров считает, что это приведет к чрезмерной цензуре, поскольку платформы будут удалять любой противоречивый контент во избежание риска тюрьмы. По его мнению, такие меры будут подавлять политическое инакомыслие и журналистику: "Ваш голос может быть следующим, если он бросит вызов статус-кво".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает, что было бы правильно заблокировать в Украине мессенджер Telegram.

По ее мнению, это поможет избавиться от засилья русского языка и враждебного контента среди подростков. Об этом языковая омбудсменка сказала в интервью "Радио Свобода".

"Это необходимо сделать, как мне кажется. Действительно, если мы стратеги, если мы думаем о завтра, если мы думаем об Украине украинской, в принципе, иной не будет. Или будет просто названа территория, как и называется, но здесь Украины не будет, если мы не начнем последовательно перекрывать эти каналы распространения вражеских нарративов, вражеской пропаганды", – отметила Ивановская.